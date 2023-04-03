Водитель утверждает, что школьники в Иманте намеренно бросились перед ее машиной

Недалеко от Имантской средней школы, которая находится на проспекте Курземес, двое подростков серьезно испортили настроение женщине. Она проезжала мимо учебного заведения и чуть не попала в ДТП. Женщина говорит, что дети специально выжидали момента, чтобы спровоцировать неприятности.

У женщины сложилось впечатление, что подростки специально выбрали именно ее машину. Возможно, молодые люди оценили наиболее благоприятный для себя сценарий - женщина ехала на очень дорогой машине, к тому же вряд ли стала бы физически агрессивной в отношении детей.

Были ли на самом деле опасные провокации и было ли это развлечением, знают только сами подростки. Программа связалась с директором школы в Иманте, чтобы узнать, что об описанном женщиной инциденте говорят молодые люди и их родители. Оказывается, истина может быть где-то посередине.

"Мнение обоих мальчиков заключалось в том, что они просто стали перебежали улицу в магазин. У них было другое видение, они делали это неосознанно, так думают и их родители", - говорит директор Имантской средней школы Ингуна Хелвига.

Водитель Audi говорит, что, по ее мнению, вызывать полицию не стоило, так как доказательств произошедшего нет. Далее ситуацию будут решать родители мальчиков. В свою очередь, директор школы в ближайшие недели организует лекции, чтобы напомнить учащимся о безопасности дорожного движения.