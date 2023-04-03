На выборах в Финляндии побеждают оппозиционные партии: Марин придется уйти

Национальная коалиционная партия, возглавляемая бывшим вице-премьером Петтери Орпо, набрала 20,8% голосов. Второе место заняла оппозиционная популистская национал-консервативная партия "Финны" с 20,1% голосов, а социал-демократы остались третьими с 19,9% голосов.

Таким образом, в парламенте, который насчитывает в общей сложности 200 депутатов, Национальная коалиционная партия будет иметь 48 мандатов, "Финны" - 46 мандатов, а Социал-демократическая партия - 43 мандата.

"Знаете что? Это была большая победа", - сказал Орпо сторонникам после объявления результатов выборов. "На основе этих результатов мы начнем переговоры о правительстве Финляндии", - заявил консервативный лидер.

Марин признала поражение и поздравила победителей. "Поздравляю Национальную коалиционную партию, поздравляю партию "Финны". Демократия сказала свое слово", - сказала лидер социал-демократов в обращении к своим сторонникам.

Хотя личная популярность Марин высока, она не смогла поднять рейтинги своей партии перед выборами. Социал-демократов обвиняют в увеличении государственного долга - в 2019 году он увеличился с 64% валового внутреннего продукта (ВВП) до 73%, и Национальная коалиционная партия хочет исправить ситуацию, сократив госрасходы на шесть миллиардов евро.

Орпо может выбрать в качестве партнеров в следующем правительстве либо партию "Финны", либо социал-демократов, однако и с теми и с другими у него есть разногласия по разным вопросам.

Помимо социал-демократов, в действующую правящую коалицию также входят Центристская партия, Зеленые, Левый альянс и Шведская народная партия.

В выборах приняли участие 71,9% имеющих право голоса избирателей.