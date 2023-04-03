Видео ⟩ Жители под Сигули обеспокоены потенциально опасным мостом

Под Адажи есть как минимум два моста, выглядящие ржавыми и довольно ненадежными. Один из них находится в окрестностях Сигули, где хорошо видно, что на асфальте моста несколько трещин, сообщает Degpunktā.
Под Царникава, в окрестностях Сигули, местные жители избегают тротуара на мосту через Дзирнупе. Между участками бетонных плит образовались трещины, которые вызывают беспокойство у людей.
Адажское самоуправление недавно завершило ремонт на улице Дзирнупес. Местные жители очень довольны новым дорожным покрытием, новыми дорожными знаками и пр. Однако люди надеялись, что строительство не ограничится улицей и что проектировщики предусмотрят и реконструкцию моста.
Директор Carnikavas Komunālserviss говорит, что мосту более полувека, он был построен в 1972 году. Несущая способность конструкции не уменьшилась, поэтому по мосту разрешен проезд автомобилей, хоть визуально он и не лучшего качества.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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