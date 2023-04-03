Видео ⟩ В оккупированном Мелитополе взорвана машина "главы" районной администрации

В центре оккупированного войсками РФ украинского Мелитополя утром в понедельник, 3 апреля, произошел взрыв, пишет Русская служба BBC - по имеющейся информации, был подорван автомобиль назначенного из России главы Акимовского сельского поселения Запорожской области Максима Зубарева.
"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б. Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые", - написал законный мэр города Иван Федоров.
Как пишет ТАСС со ссылкой на оккупационную администрацию города, сейчас Зубарев в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
"Он пошел на сотрудничество с врагом одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию. У Зубарева всегда были проблемы с выбором правильного пути, так что ожидаемо, что и в этот раз он оказался "не в том месте не в то время", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Как передают с места происшествия корреспонденты российских СМИ, взрыв, вероятно, произошел на проезжей части. На месте установлено оцепление, работают сотрудники экстренных служб, а движение по проспекту Богдана Хмельницкого перекрыто.
По имеющимся сведениям, других пострадавших в результате взрыва нет, передает Русская служба BBC.
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