The New York Times отказалось платить за галочку от Twitter. Илон Маск взбешен

В The New York Times заявили, что организация также не будет платить за проверку личных профилей своих журналистов, за исключением "редких случаев, когда это необходимо для получения информации". У СМИ 55 миллионов подписчиков в Twitter.

В настоящее время неясно, должны ли все организации подписываться на платные услуги по подписке, чтобы поддерживать статус проверенного профиля. The New York Times сообщает, что 10 000 ведущих организаций в Twitter должны быть освобождены от уплаты налога, согласно внутреннему документу Twitter.

Точно так же другие профили The New York Times, такие как New York Times Arts и New York Times Travel, отмечены золотой галочкой.