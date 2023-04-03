The New York Times отказалось платить за галочку от Twitter. Илон Маск взбешен

В The New York Times заявили, что организация также не будет платить за проверку личных профилей своих журналистов, за исключением "редких случаев, когда это необходимо для получения информации". У СМИ 55 миллионов подписчиков в Twitter.

В настоящее время неясно, должны ли все организации подписываться на платные услуги по подписке, чтобы поддерживать статус проверенного профиля. The New York Times сообщает, что 10 000 ведущих организаций в Twitter должны быть освобождены от уплаты налога, согласно внутреннему документу Twitter.

С декабря Twitter создал галочки проверки трех цветов: золотые галочки для коммерческих организаций, серые - для национальных и государственных профилей и синие - для частных лиц.

Хотя несколько медиаорганизаций, таких как CNN, LA Times и Washington Post, объявили, что не будут платить за проверку, эти профили имеют золотую галочку.

Точно так же другие профили The New York Times, такие как New York Times Arts и New York Times Travel, отмечены золотой галочкой.

Бывшие сотрудники Twitter указали, что удаление синих галочек может занять больше времени, потому что это в основном ручной процесс.

Знаменитости, такие как легенда американского баскетбола Леброн Джеймс и рэпер Ice-T, заявили, что они также не будут платить за верификационный знак Twitter, критикуя новую систему. Их профили до сих пор имеют синюю галочку.