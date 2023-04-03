The New York Times отказалось платить за галочку от Twitter. Илон Маск взбешен

Влиятельное американское издание The New York Times лишилось синей галочки на платформе Twitter из-за того, что отказалось платить за статус верифицированного профиля. Тем временем владелец соцсети, реагируя на это, начал словесную атаку на СМИ, сообщает BBC.
С 1 апреля Twitter начал снимать верификационные отметки (синяя галочка) с профилей, которые отказывались платить за соответствующий статус. Издание The New York Times наряду с другими крупными организациями и знаменитостями объявило, что не будет платить за статус, что побудило владельца и генерального директора Twitter Илона Маска раскритиковать такое решение.
"Настоящая трагедия в том, что пропаганда NYTimes совершенно неинтересна. Точно так же их новостная лента сравнима с диареей. Это нечитаемо", - написал Маск в своем Twitter.
Ни Twitter, ни The New York Times не прокомментировали заявления Маска.
Новые правила Twitter предусматривают, что синие галочки, которые ранее присваивали официальным профилям, будут удалены, если владельцы профилей не будут платить за сохранение статуса. Организации должны платить 1000 долларов США (920 евро) в месяц, чтобы получить золотую галочку, а частные лица платят 8 долларов (7,40 евро) в месяц за синюю галочку.
Ожидается, что сервис станет основным источником дохода для Twitter, но он вызвал опасения, что галочки будут назначаться всем, кто платит без подтверждения подлинности аккаунта, то есть без верификации.
В The New York Times заявили, что организация также не будет платить за проверку личных профилей своих журналистов, за исключением "редких случаев, когда это необходимо для получения информации". У СМИ 55 миллионов подписчиков в Twitter.
В настоящее время неясно, должны ли все организации подписываться на платные услуги по подписке, чтобы поддерживать статус проверенного профиля. The New York Times сообщает, что 10 000 ведущих организаций в Twitter должны быть освобождены от уплаты налога, согласно внутреннему документу Twitter.
С декабря Twitter создал галочки проверки трех цветов: золотые галочки для коммерческих организаций, серые - для национальных и государственных профилей и синие - для частных лиц.
Хотя несколько медиаорганизаций, таких как CNN, LA Times и Washington Post, объявили, что не будут платить за проверку, эти профили имеют золотую галочку.
Точно так же другие профили The New York Times, такие как New York Times Arts и New York Times Travel, отмечены золотой галочкой.
Бывшие сотрудники Twitter указали, что удаление синих галочек может занять больше времени, потому что это в основном ручной процесс.
Знаменитости, такие как легенда американского баскетбола Леброн Джеймс и рэпер Ice-T, заявили, что они также не будут платить за верификационный знак Twitter, критикуя новую систему. Их профили до сих пор имеют синюю галочку.
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