ЦСУ назвала средний возраст легких грузовых автомобилей в Латвии

С целью перевозки груза было совершено 3,4 млн поездок, а для оказания почтовых и курьерских услуг - 360 500 поездок. Учитывая плотность населения, почти 60%, или 7,3 млн, поездок было совершено в зонах городов и их зонах маятниковой миграции, остальные 5,4 млн поездок - за их пределами.

По данным ЦСУ, средний пробег автомобилей категории N1 в день в 2024 году составил 74,6 км, а средний ежедневный пробег легких грузовых автомобилей, используемых для почтовых и курьерских услуг, был самым длинным - 124,6 км. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что в среднем в день автомобили категории N1 в прошлом году перевозили 141,4 кг грузов, а автомобили категории N1, используемые для оказания почтовых и курьерских услуг, - в среднем 494,3 кг грузов.

Исследование показало, что почти 50% зарегистрированных в Латвии автомобилей категории N1 - автомобили марки Volkswagen и Renault. Самыми распространенными моделями марки Volkswagen являются Caddy, Transporter и Crafter, а самыми распространенными моделями марки Renault - Master, Trafic и Kangoo.

В ходе исследования в реестре транспортных средств Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) были отобраны автомобили не старше 25 лет, которые в квартале обследования имели действительный техосмотр и не являются автомобилями специализированного назначения.

В исследовании приняли участие 6292 владельца легких грузовых автомобилей.

В свою очередь, руководитель поставок ООО Omniva в Латвии Ася Арутюнян сообщила, что автопарк Omniva состоит из 110 единиц транспорта, полная масса которых не превышает 3,5 тонны, а возраст автомобилей - от двух до пяти лет. В то же время среднее время передвижения транспорта Omniva в день составляет 4,5 часа.

Арутюнян отметила, что производительность электрогрузовиков сейчас низкая, кроме того, в случае введения 100% парка электроавтомобилей цена доставки посылок в несколько раз увеличится. Она также рассказала, что Omniva проводит исследования, чтобы выяснить возможности потенциального использования велокурьеров, например, в центре Риги.

Как сообщалось, ЦСУ регулярно обобщает статистику перевозок грузов транспортными средствами категорий N2 и N3, однако до сих пор в Латвии не было доступной детальной информации о легких грузовых автомобилях категории N1.

Латвия входит в пятерку стран Евросоюза, принявших участие в этом пилотном проекте.