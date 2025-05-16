ЦСУ назвала средний возраст легких грузовых автомобилей в Латвии

В Латвии средний возраст легких грузовых автомобилей, или транспортных средств категории N1 (грузовых фургонов), полная масса которых не превышает 3,5 тонны, составляет 12 лет, сообщила в пятницу на презентации данных Центрального статистического управления (ЦСУ) руководитель проекта Дита Земите.
Она отметила, что в 2025 году в Латвии зарегистрировано в общей сложности примерно 70 000 легких грузовых фургонов, что на 31% больше, чем в 2017 году.
Земите сказала, что важно говорить об этой категории транспортных средств, поскольку 98% транспортных выбросов составляет автотранспорт. В ходе исследования выяснилось, что 96% транспортных средств категории N1 используют дизельное топливо, а 0,5% - являются электромобилями.
Исследование также показало, что в прошлом году 42,2% зарегистрированных в Латвии автомобилей категории N1 использовались ежедневно. 52%, водителей среди наиболее частых причин, по которым грузовые микроавтобусы не используются, назвали простой, который, возможно, объясняется сезонностью использования транспортного средства; выходные у водителей (20,5%) и ремонт автомобиля (14,5%). В остальных случаях в качестве причины указана другая причина (7,7%) или то, что автомобиль был сдан в аренду (5,5%).
По данным ЦСУ, в 2024 году число поездок на автомобилях категории N1 составило 12,7 млн, в том числе 73% поездок были без груза или фургон вез только рабочие инструменты и оборудование, а 27% - с грузом. Данные исследования показывают, что основной целью использования автомобилей категории N1 в Латвии являются не грузоперевозки, а оказание услуг. В том числе больше всего, или 9 млн поездок, было совершено на автомобилях, используемых для оказания услуг или обеспечения хозяйственной деятельности, строительства и частных нужд.
С целью перевозки груза было совершено 3,4 млн поездок, а для оказания почтовых и курьерских услуг - 360 500 поездок. Учитывая плотность населения, почти 60%, или 7,3 млн, поездок было совершено в зонах городов и их зонах маятниковой миграции, остальные 5,4 млн поездок - за их пределами.
По данным ЦСУ, средний пробег автомобилей категории N1 в день в 2024 году составил 74,6 км, а средний ежедневный пробег легких грузовых автомобилей, используемых для почтовых и курьерских услуг, был самым длинным - 124,6 км. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что в среднем в день автомобили категории N1 в прошлом году перевозили 141,4 кг грузов, а автомобили категории N1, используемые для оказания почтовых и курьерских услуг, - в среднем 494,3 кг грузов.
Исследование показало, что почти 50% зарегистрированных в Латвии автомобилей категории N1 - автомобили марки Volkswagen и Renault. Самыми распространенными моделями марки Volkswagen являются Caddy, Transporter и Crafter, а самыми распространенными моделями марки Renault - Master, Trafic и Kangoo.
В ходе исследования в реестре транспортных средств Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) были отобраны автомобили не старше 25 лет, которые в квартале обследования имели действительный техосмотр и не являются автомобилями специализированного назначения.
В исследовании приняли участие 6292 владельца легких грузовых автомобилей.
В свою очередь, руководитель поставок ООО Omniva в Латвии Ася Арутюнян сообщила, что автопарк Omniva состоит из 110 единиц транспорта, полная масса которых не превышает 3,5 тонны, а возраст автомобилей - от двух до пяти лет. В то же время среднее время передвижения транспорта Omniva в день составляет 4,5 часа.
Арутюнян отметила, что производительность электрогрузовиков сейчас низкая, кроме того, в случае введения 100% парка электроавтомобилей цена доставки посылок в несколько раз увеличится. Она также рассказала, что Omniva проводит исследования, чтобы выяснить возможности потенциального использования велокурьеров, например, в центре Риги.
Как сообщалось, ЦСУ регулярно обобщает статистику перевозок грузов транспортными средствами категорий N2 и N3, однако до сих пор в Латвии не было доступной детальной информации о легких грузовых автомобилях категории N1.
Латвия входит в пятерку стран Евросоюза, принявших участие в этом пилотном проекте.
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