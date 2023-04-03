Фото ⟩ На Эспланаде на деревьях развесили б/у одежду

В одном из центральных парков Риги - на Эспланаде - установлена впечатляющая текстильная экологическая инсталляция "Аллея стиля", цель которой - призвать жителей к сортировке текстиля, а также продемонстрировать, что от стильной одежды до текстильных отходов - один шаг.
Жители Латвии часто покупают новую одежду - более 50% латвийцев делают это не реже одного раза в три месяца и чаще, но только треть использованной одежды отправляется в контейнеры для сортировки текстиля.
Кроме того, три из каждых десяти покупок основаны на эмоциях.
Хотя в Латвии установлено, что система сортировки текстиля в самоуправлениях должна действовать с 1 января этого года, для нее до сих пор нет нормативной базы. В целом Латвии необходимо не менее 600-800 пунктов сортировки текстиля, чтобы собрать не менее 25% объема, размещенного на латвийском рынке.
Призывая найти решения по сокращению объема текстильных отходов в Латвии и обеспечить четкую нормативную базу для дальнейшего развития системы совместного сбора текстиля в стране, компания по управлению окружающей средой SIA Eco Baltia vide и Latvijas Zaļais punkts запустили акцию "Стиль-Текстиль". В рамках этой акции центре города также реализован впечатляющий, почти 80-метровый, экологический объект "Аллея стиля" - над головами горожан и гостей города развешены сотни единиц б/у одежды, наглядно показывая, что от стиля, созданного человеческой одеждой, до текстильных отходов всего один шаг.
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