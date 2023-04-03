Фото ⟩ Совершено нападение на здание Музея оккупации

Ночью фасад музея был поврежден. Сообщается, что о случившемся проинформирована Государственная полиция, которая начала выяснение обстоятельств.

В январе руководство Музея оккупации отмечало в программе LTV Panorāma, что в последнее время все чаще происходят физические нападения на здания и экспозиции. Несмотря на то, что в течение 30 лет существования музея звучали угрозы, в настоящее время атаки, в том числе комментарии о деятельности музея, стали интенсивнее - в январе этого года рассказывало руководство музея.

Здание музея после нескольких лет реновации было передано в эксплуатацию в августе 2021 года. Автором проекта реновации здания является известный американский архитектор латвийского происхождения Гунарс Биркертс. 1 июня 2022 года в здании открылась новая экспозиция музея.

Музей оккупации является аккредитованным государством частным музеем, основанным в 1993 году. Управление музеем осуществляется общественной благотворительной организацией "Ассоциация Музея оккупации Латвии". Миссия музея - образовывать и напоминать об оккупациях Латвии в прошлом веке.

Видео: Нападение на Музей оккупации и Угловой дом (сюжет от 27 января)