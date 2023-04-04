ВИДЕО ⟩ Время бесплатной парковки у RAKUS сократили. Пациенты жалуются

Раймонд, зритель программы, спросил: "Почему время бесплатной стоянке на парковке у Онкологического центра сократилось с 90 минут до 45 минут? Как я могу все успеть за это время, если мне приходится лежать в на процедурах 40 минут? Плюс регистратура, ожидание в очереди!"

Недовольны нововведением и люди, встреченные на парковке. Они указали, что для того, чтобы все сделать в больнице, требуется не менее полутора часов. Подобными мыслями поделились и другие посетители медучреждения, которые признались, что посещение обычно занимает больше времени, поэтому отведенного времени на бесплатную стоянку не хватает.

Система регистрации и оплаты автомобиля тоже немного запутанная - это нужно делать с помощью приложения, но если у вас его нет, на углу больницы вас ждет автомат для оплаты, который принимает только наличные.

RAKUS ответила программе, что больница оказывает медицинские услуги и не несет ответственности за парковочные места.

Видео: Сюжет программы 4. studijas (на латышском языке)