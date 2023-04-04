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В Эстонии думают о передаче Украине конфискованных машин

Ольга Лебедева rus.postimees.ee
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Конфискованный автомобиль (Таллинн, 21 января 2016 года). Снимок иллюстративный.
Конфискованный автомобиль (Таллинн, 21 января 2016 года). Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

Помогая в борьбе с российскими оккупантами, Латвия передала Украине часть автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Пойдет ли на аналогичный шаг Эстония? Об этом пишет Rus.Postimees.

Как рассказали в Департаменте полиции и погранохраны, конфискованный автомобиль становится государственной собственностью, владельцем которой, как правило, является Министерство внутренних дел. МВД в свою очередь передает право распоряжения конфискованным имуществом Департаменту полиции и погранохраны.

В отношении конфискованных автомобилей действует Закон о государственной собственности, на основании которого и можно в дальнейшем распоряжаться этой собственностью. Исходя из вышеизложенного, такую собственность можно передавать в качестве помощи Украине на тех же основаниях, что и любую другую государственную собственность.

"Департамент полиции и погранохраны передал в помощь Украине самые разные рабочие инструменты, экипировку и снаряжение. Мы будем и дальше помогать Украине. До сих пор транспортные средства в помощь Украине Департамент полиции и погранохраны не передавал", – сказал руководитель бюро логистики Департамента полиции и погранохраны Андрес Синимери.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Кристьян Лилль отметил, что для Эстонии конфискация автомобилей не является привычной практикой.

"Из анализа, подготовленного в 2015 году, следует, что если у человека конфисковали автомобиль или приостановили действие его водительских прав, то более вероятно, что он вновь совершит преступление. Иногда по неизбежной причине, например, за пределами крупных населенных пунктов плохое автобусное сообщение, а человеку нужно добираться до работы. В Эстонии скорее используются методы восстановительного правосудия, чтобы человек, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения или без прав, осознал серьезность совершенного преступления, прошел социальную программу и стал чутким членом общества", - сказал он.

Выдержка из анализа, страница 37:

"Что касается конфискации, то те осужденные, у которых было конфисковано транспортное средство, быстрее и чаще совершали связанные с вождением в нетрезвом виде преступления, чем те осужденные, у которых автомобиль не был конфискован. Поэтому конфискация не оказала ожидаемого особого превентивного эффекта в предотвращении новых преступлений. Конфискация транспортного средства государством воздействует на виновного, прежде всего, как фактор, усиливающий наказание или расширяющий его объем. Поскольку автомобиль часто все-таки нужен для передвижения (особенно в сельской местности), то взамен конфискованного транспортного средства просто приобретается новый. Конфискация не влияет на факторы, заставляющие человека управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения".

Источник: Пыхьяская окружная прокуратура

По словам советника по связям с общественностью Министерства юстиции Лийз Лумисте, в последние годы водителям, которых впервые поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, все чаще предлагается возможность взять на себя обязательство пройти медицинский осмотр и направленную на улучшение поведения на дороге программу, в случае чего производство прекращается по соображениям целесообразности. При успешном выполнении обязательств человек остается без наказания.

"Поэтому только часть всех преступлений, связанных с вождением в нетрезвом виде, отправляют в суд. На практике лишь люди, неоднократно совершившие одно и то же преступление, наказываются кратковременным реальным лишением свободы", - добавила она.

Статистические данные:

В 2022 году в преступлениях, связанных с вождением в нетрезвом виде, были признаны виновными 1370 человек, но в том же году производство в отношении 857 лиц было прекращено по соображениям целесообразности.

В конце того же года в тюрьмах находился 171 осужденный, самым тяжелым преступлением которого было управление автомобилем в нетрезвом виде (десять процентов от общего числа осужденных в тюрьмах на тот момент).

Среди людей, в отношении которых применен криминальный надзор, тоже больше всего осужденных по той же самой статье.

Источник: Министерство юстиции

Вице-канцлер МВД по вопросам внутренней безопасности Вейко Коммусаар заявил, что любая помощь должна исходить из потребностей ее получателя, чтобы не обременять страну, которая и без того находится в сложной ситуации. Нужны ли Украине наши машины?

"Большинство конфискованных у пьяных водителей в Эстонии машин – это старые легковушки в плохом техническом состоянии, которые не могут передвигаться по бездорожью. При этом Украине в первую очередь нужны автомобили, пригодные для самых сложных условий. Мы обязательно обсудим этот вопрос с украинскими коллегами, поскольку принципиальное желание всячески помогать Украине у эстонского государства есть", – заключил Вейко Коммусаар.

Напомним, что правительство Латвии во вторник, 28 марта, решило безвозмездно передать Украине 11 автомобилей, конфискованных в Латвии у пьяных водителей.  Автомобили предусмотрены для Министерства обороны Украины.

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