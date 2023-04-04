Фото ⟩ Как веселилась Рига на юбилее Sapņi un kokteiļi. Смотрите галерею!

На прошлой неделе популярный рижский клуб Sapņi un kokteiļi отметил свое 13-летие. Смотрите, как это было!
Празднование 13-летия прошло под эгидой "Неоновой вечеринки". Специальным гостем мероприятия стал один из основоположников жанра хип-хоп в Латвии - Озолс.
В последние годы этот ночной клуб каждый апрель приглашал на самые разные тематические вечеринки, от ренессанса с настоящим полонезом, до темы "Золотой микрофон" и даже Олимпиады. Обыгрывалась тема цирка, знаменитой куклы Барби, регги и многое другое. На сцену выходили такие латвийские объединения и исполнители, как Mazais princis, The Rolltones, Pērkons, Musiqq, Transleiteris, A-Europa, Bet Bet, Микс Дукурс и другие.
Галерея: Фото из архива прошлых лет
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