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Липину интересно ⟩ (Бес)культурная война

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Министр культуры Наурис Пунтулис и окрашенный памятник Пушкину на фоне разбитых стекол Музея оккупации.
Министр культуры Наурис Пунтулис и окрашенный памятник Пушкину на фоне разбитых стекол Музея оккупации. Фото: RUS TVNET kolāža

Кто виноват в том, что памятник Пушкину окрасили в цвета флагов, а в Музее оккупации побили стекла? И что должно случиться, чтобы это прекратилось? 

Понедельник, 3 апреля, стал крайне символическим днем для Латвии - в отрицательном смысле. В одну ночь было совершенно сразу два акта вандализма: памятник Пушкину раскрасили в цвета латвийского и украинского флагов, а в Музее оккупации разбили 17 кв. м стекол.

И нельзя сказать, что такие события нельзя было предсказать. Об активизации вандалов говорят давно. Например, директор Музея оккупации Солвита Виба еще в сюжете LTV от 27 января говорила о том, что здание музея атакуют все чаще.

Да и мы о мусорном мешке на голове Пушкина писали не далее как в марте.

В общем, та агрессия, которая давно видна внутри социальных сетей, вырывается наружу, в том числе и таким варварским способом. И, разумеется, таких меньшинство, подавляющая часть людей, каких бы политических позиций они ни придерживались, вряд ли поддерживают покраску памятника или битье стекол.

Но ведь начинается все не с этого. Начинается все с благих якобы целей.

Вот у нас есть кампания Atkrievisko Latviju. Ее авторы считают, что в Латвии маловато латышского языка и многовато русского. И поэтому стыдят все те предприятия, которые имеют наглость в публичном поле использовать русский язык. И громко радуются инициативе Национального объединения запретить субтитры на русском языке в кинотеатрах.

А вот есть партия "Русский союз Латвии", организовавшая целый протест против демонтажа или переноса памятника Пушкину, который Совет по памятникам Рижской думы поддержал с перевесом в один голос. И плевать, что мэр Риги Мартиньш Стакис еще до проведения протеста сказал, что сносить ничего не будут, -  надо показать активность! Поэтому Стакис же и назначается главной мишенью всего действия!

Организованный Русским союзом Латвии пикет против демонтажа памятника Пушкину
Организованный Русским союзом Латвии пикет против демонтажа памятника Пушкину Фото: Zane Bitere/LETA

И вроде все движимы благородными целями - защитой родного языка и культуры. Вот только находятся доброхоты, которые решают, что это все хорошо, но мало. И решают, что бороться за латышский язык лучше всего путем покраски памятника Пушкину; а за русскую культуру - броском камня в стекло Музея оккупации.

Во многом, кстати, потому, что представители обеих сторон с самого начала исповедуют агрессивный посыл, который сразу ставит дискуссию на уровень противостояния. Не Latvisko Latviju, а Atkrievisko. Не поэтические вечера имени Пушкина, а пикеты и протесты. Не создавать, а бороться. Не мир, а война.

Уточню, я вовсе не утверждаю, что организаторы Atkrievisko Latviju, или Русский союз Латвии, или еще какие-то публичные фигуры напрямую ответственны за какой-либо из актов вандализма. Но надо признать, что они не создают атмосферу взаимоуважения и спокойного диалога.

Грешат этим не только общественные деятели или оппозиционные политики.

Законопроект о запрете субтитров передан на рассмотрение комиссии Сейма, а министр культуры Наурис Пунтулис вроде говорит, что "музыка не имеет отношения к политике", но потом добавляет, что сам, если бы был директором или художественным руководителем театра, Оперы или оркестра, он бы создавал репертуарную политику без произведений русских авторов.

***

В мультфильме "Ледниковый период" есть сцена, когда два персонажа (годовалый ребенок и ленивец Сид, недалеко ушедший в развитии) абсолютно по-детски начинают друг друга доставать. Когда же к ним подходит мамонт Мэнни, они начинают обвинять в происходящем друг друга. На что Мэнни говорит:

"Мне плевать, кто начал, главное - я закончу!".

После чего конфликт исчерпывается, а ребенок и Сид находят общий язык.

Может ли кто-то сказать аналогичную фразу в Латвии? Пока ответ, к сожалению, отрицательный. А это значит, что красочных памятников и разбитых стекол будет больше.

И да, на всякий случай: разбитые стекла и раскрашивание Пушкина - это одинаково плохо. Вандализм - это вандализм, даже если вы терпеть не можете Александра Сергеевича или в жизни не были в Музее оккупации.

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