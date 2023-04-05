Липину интересно ⟩ (Бес)культурная война

А вот есть партия "Русский союз Латвии", организовавшая целый протест против демонтажа или переноса памятника Пушкину, который Совет по памятникам Рижской думы поддержал с перевесом в один голос. И плевать, что мэр Риги Мартиньш Стакис еще до проведения протеста сказал, что сносить ничего не будут, - надо показать активность! Поэтому Стакис же и назначается главной мишенью всего действия!

Организованный Русским союзом Латвии пикет против демонтажа памятника Пушкину Фото: Zane Bitere/LETA

И вроде все движимы благородными целями - защитой родного языка и культуры. Вот только находятся доброхоты, которые решают, что это все хорошо, но мало. И решают, что бороться за латышский язык лучше всего путем покраски памятника Пушкину; а за русскую культуру - броском камня в стекло Музея оккупации.

Во многом, кстати, потому, что представители обеих сторон с самого начала исповедуют агрессивный посыл, который сразу ставит дискуссию на уровень противостояния. Не Latvisko Latviju, а Atkrievisko. Не поэтические вечера имени Пушкина, а пикеты и протесты. Не создавать, а бороться. Не мир, а война.

Уточню, я вовсе не утверждаю, что организаторы Atkrievisko Latviju, или Русский союз Латвии, или еще какие-то публичные фигуры напрямую ответственны за какой-либо из актов вандализма. Но надо признать, что они не создают атмосферу взаимоуважения и спокойного диалога.

Грешат этим не только общественные деятели или оппозиционные политики.