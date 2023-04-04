Власти Бали: среди депортированных больше всего граждан РФ

С 1 января по 2 апреля с Бали депортировали 40 иностранцев, из них 14 - из России.

Также было депортировано 4 человека из Филиппин, по три гражданина США, Великобритании, Саудовской Аравии, а также два узбека и итальянца. Кроме того власти депортировали одного австрийца, киргиза, француза, латвийца, иорданца и угандийца.

Судя по всему, основным нарушением было просроченное время пребывание, так как 26 человек были вынуждены покинуть Бали по этой причине.

Иностранцы, которые остаются на Бали более 60 дней, могут быть депортированы и занесены в черный список.

Уже сообщалось, что в этом году, жители и власти Бали обеспокоены наплывом российских туристов. Российские туристы на Бали тоже работают, поэтому у местных жителей меньше возможностей заработать на жизнь.

Россияне приезжают на Бали, чтобы избежать призыва в армию и по экономическим причинам.

Власти Бали обратились в иммиграционное агентство страны с просьбой отменить выдачу виз гражданам России и Украины.

Несколько туристов были пойманы на нелегальной работе. В марте были депортированы не менее четырех граждан России.

Согласно официальным данным, российские граждане составляют одну из самых крупных групп иностранцев, прибывающих в Индонезию. Иммиграционные власти предупреждают иностранцев не работать на Бали по туристическим визам.