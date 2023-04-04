Сексуальное насилие против пяти маленьких девочек. Дело передано прокуратуре

В начале прошлого года в Государственную полицию поступила информация о том, что житель Курземе совершил сексуальные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

Государственная полиция возбудила уголовное дело, и появились доказательства того, что сексуальное насилие было направлено против пяти несовершеннолетних девочек, в том числе четырех малолетних.

Как сообщила Шершнева, установлено, что мужчина находился в одной среде с несовершеннолетними и, пользуясь приобретенным доверием, авторитетом и беспомощностью девочек, вопреки воле потерпевших касался их груди и гениталий через одежду. Одна из девочек в силу своего возраста была не в состоянии понять действия мужчины и не оказывала сопротивления, другие же поняли характер действий, но не поняли их значения.

В ходе следствия были получены доказательства того, что насилие в отношении двух девочек совершалось регулярно, почти каждый день в течение нескольких лет, насилие в отношении других девочек - несколько раз в месяц и на протяжении нескольких месяцев, сообщила Шершнева.

Первоначально мужчина был помещен под арест, который впоследствии заменили мерой пресечения, не связанной с лишением свободы. Ранее мужчина не попадал в поле зрения полиции.

Полиция завершила расследование уголовного дела по двум статьям Уголовного закона - за действия сексуального характера с целью удовлетворения полового влечения при физическом контакте с телом потерпевшего, если это совершено с использованием беспомощного состояния потерпевшего или против воли потерпевшего, с использованием доверия, авторитета или иного воздействия на потерпевшего, а также если это совершено в отношении несовершеннолетних лиц, и за те же действия с лицами, не достигшими 16-летнего возраста.

Самым строгим наказанием за такие преступления является лишение свободы на срок до 20 лет.