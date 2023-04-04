Видео ⟩ Пугачева показала особняк, в котором живет в Израиле, и забавы детей

Издание пишет, что Алла Пугачева и Максим Галкин живут в доме брата юмориста.

В кадр попали Лиза, Гарри и другие дети, которые зажигательно танцевали.

"Куда уходит детство? В какие города? Оказывается, в Израиль. Вот это да-а-а!!!" - написала Алла Борисовна под роликом.

Напомним, Лизе и Гарри Галкиным по 9 лет.

В интервью Ирине Шихман Максим Галкин ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились".

На данным момент звездная семья проживает в Израиле. По информации СМИ, дети учатся в престижной школе.

Ранее СМИ сообщили, что полностью распродан летний концерт Максима Галкина в Резекне, остались считаные билеты на выступление в Юрмале, также в ближайшее время ожидаются аншлаги в Рое и Лиепае.

Реагируя на огромный зрительский интерес, объявлены дополнительные концерты - 7 августа в зале "Дзинтари" и 10 августа в Даугавпилсском дворце культуры.

На своих летних выступлениях популярный юморист и шоумен представит латвийским зрителям новую концертную программу.

Галерея: Гости на концерте Максима Галкина в Юрмале