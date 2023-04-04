Посольство России высказалось о памятнике Пушкину в Риге. На латышском языке

В российском посольстве заявляют, что возмущены увиденным: "Возмущены очередной малодушной выходкой латвийских осквернителей, вновь надругавшихся над памятником великому русскому поэту А.С.Пушкину в Риге.

Esam sašutuši par kārtējo gļēvulīgo Latvijas noziedznieku izlēcienu, kuri atkal apgānīja izcilā krievu dzejnieka A.Puškina pieminekli Rīgā. https://t.co/QkYRhwmgN7 pic.twitter.com/nVklIay1Zc — Посольство России в Латвии (@LV_RUSEMBAS) April 4, 2023

"Учитывая, что это уже третья за последние месяцы атака вандалов на данный монумент,

становится очевидным, что указанный инцидент выходит за рамки случайных хулиганских действий и приобретает характер целенаправленной деятельности по борьбе с символами русской культуры в этой прибалтийской республике".

Посольство заявило, о том, что создается впечатление, что общественное мнение подготавливают к сносу памятника.

"Заинтересованные силы умышленно стремятся сформировать "ореол" нестабильности вокруг памятника и готовят общественное мнение к его сносу чуть ли не под предлогом спасения от вандалов", - сказано в заявлении посольства в Telegram.

Следует отметить, что мэр Риги Мартиньш Стакис в беседе с агентством LETA подчеркнул, что у Рижского самоуправления сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками.

Демонтаж других памятников не станет происходить стремительно, под влиянием эмоций, сказал политик.

Также мэр Риги призвал своих коллег-депутатов заняться не вопросом памятников, а бюджетом Рижской думы, ремонтом улиц, вопросами социальной защиты.

Уже сообщалось, что в интернете появились фото с памятником, раскрашенным в цвета флагов Латвии и Украины. В полиции сообщили, что информацию о произошедшем получили незадолго до полуночи в воскресенье, 2 апреля. По факту инцидента начата проверка.