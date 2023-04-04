Видео ⟩ Работники привязали оборудование к движущемуся автомобилю

Предприятие сообщило порталу TVNET, что упомянутые события произошли 30 марта. Бригада отремонтировала опасные для движения выбоины на дороге V1380 Либаги - Одре.

"Учитывая, что закладываемый при ямочном ремонте материал необходимо уплотнять, то используется рабочее оборудование - вибрационный каток. Чтобы попасть на следующий участок, где требуется ремонт, бригада рабочих использует автомобиль.

При переезде рабочие, не разместили вибратор в грузовом отсеке автомобиля, как того требуют условия перемещения техники, а привязала его к автомобилю, тем самым нарушив правила", - говорится в сообщении LAU.

Предприятие приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию.

"Подтверждаем, что это техническое подразделение Latvijas autoceļu uzturētājs. Сообщаем, что с бригадой рабочих проведен разговор", -сказали на предприятии.