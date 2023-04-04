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Видео ⟩ Работники привязали оборудование к движущемуся автомобилю

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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Дорожная техника
Дорожная техника Фото: Ekrānuzņēmums no video

В прошлую пятницу, 31 марта, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как грузовик Latvijas autoceļu uzturētāju (LAU) тащит по дороге привязанное оборудование. TVNET связался с LAU, чтобы выяснить, что произошло.

Предприятие сообщило порталу TVNET, что упомянутые события произошли 30 марта. Бригада отремонтировала опасные для движения выбоины на дороге V1380 Либаги - Одре.

"Учитывая, что закладываемый при ямочном ремонте материал необходимо уплотнять, то используется рабочее оборудование - вибрационный каток. Чтобы попасть на следующий участок, где требуется ремонт, бригада рабочих использует автомобиль.

 При переезде рабочие, не разместили вибратор в грузовом отсеке автомобиля, как того требуют условия перемещения техники, а привязала его к автомобилю, тем самым нарушив правила", - говорится в сообщении LAU.

Предприятие приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию.

"Подтверждаем, что это техническое подразделение Latvijas autoceļu uzturētājs. Сообщаем, что с бригадой рабочих проведен разговор", -сказали на предприятии.

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