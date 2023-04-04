Глава Circle K Eesti вынужден покинуть пост из-за антироссийских санкций

Юрию Брянцеву, который последние полтора года руководил Circle K Eesti, пришлось уйти с поста члена правления компании, и причина тому - санкции против России. Об этом пишет Rus.Postimees со ссылкой на рубрику kaubandus.ee портала Äripäev.
На его место утвердили Пирет Каск, директора по персоналу Circle K Eesti.
"Circle K Eesti основывает свою деятельность на требованиях стран-членов Европейского союза, и внесла изменения в правление компании в связи с десятым пакетом санкций ЕС.
Десятый пакет санкций ЕС против России содержит требование, в результате которого российские граждане и резиденты не могут быть членами правления компаний,
зарегистрированных в Евросоюзе и предоставляющих жизненно необходимые услуги", - объяснила уход с поста Юрия Брянцева юридический директор Circle K Eesti.
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