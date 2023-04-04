За 2 месяца больницы недополучили за амбулаторные услуги 5 млн евро

Национальная служба здравоохранения (NVD) разослала письма во все больницы, информируя о том, что служба оценила выполнение договоров на вторичное амбулаторное медицинское обслуживание за первые два месяца этого года и сообщает, что в целом по стране зафиксирована переработка по контрактам на сумму более 5 миллионов евро.

В информационном письме NVD высоко оценивает работу медицинских учреждений на благо пациентов и осознает проблемы, связанные с большими очередями на отдельные виды услуг, но также напоминает, что медучреждения должны планировать поток пациентов в соответствии с доступными средствами госбюджета.

NVD предупредила больницы, что в настоящее время у нее нет свободных финансовых ресурсов, чтобы направить дополнительное финансирование на покрытие переработки. Если в течение года ситуация изменится и будет выделено дополнительное финансирование, NVD, оценивая программы приоритетного обслуживания, обещает направить дополнительные средства на повышение доступности услуг и сокращение очередей.

Учитывая, что президент Эгил Левитс 21 марта обнародовал Закон о госбюджете на 2023 год, NVD обещает разослать больницам финансовый отчет в течение 30 рабочих дней. После его получения больницы смогут приступить к планированию своих бюджетов.

Как было объявлено, в этом году сектору здравоохранения потребуется дополнительно 150 миллионов евро.

Хотя премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил министерствам пересмотреть расходы в своих бюджетах, чтобы изыскать дополнительные средства для секторов здравоохранения и образования, министр здравоохранения Лига Меньгелсоне считает, что еще слишком рано говорить о количестве средств, которое будет найдено.

В случае отсутствия денег Минздрав оценит, могут ли услуги, предоставляемые региональными больницами, предоставляться более крупными больницами.