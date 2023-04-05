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Трампу предъявлены обвинения в фальсификации отчетности. Он не признал вину и сказал сторонникам, что судья его ненавидит

BBC News Русская служба
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BBC
Трамп и его адвокаты в зале заседаний уголовного суда Манхэттена.
Трамп и его адвокаты в зале заседаний уголовного суда Манхэттена. Фото: BBC News

Бывший президент США Дональд Трамп в уголовном суд Манхэттена в Нью-Йорке отверг все выдвинутые против него обвинения в финансовых махинациях по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Всего обвинения были предъявлены по 34 пунктам - по количеству ложных записей, внесенных в отчетную документацию.

После прибытия в суд Трамп сдался властям и был формально заключен под стражу до предъявления обвинений. Это стандартная процедура в подобных случаях - в момент ареста обычно надевают наручники (и зачитывают права), но для экс-президента сделали исключение. У Трампа также могли взять отпечатки пальцев и сфотографировать для дела, однако его адвокаты отказались отвечать на вопрос, были ли соблюдены эти формальности.

Через полчаса после прибытия в суд Трамп поднялся в зал заседаний на 15-м этаже, где проходило слушание. Еще примерно через час он покинул здание суда и отправился в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Там он выступил перед своими сторонниками с 25-минутной речью, заявив, что полностью невиновен и стал жертвой козней демократов, которые "стремятся разрушить" Америку.

"У меня судья-ненавистник Трампа из семьи ненавистников Трампа!", - заметил экс-президент, подчеркнув, что абсолютно все комментаторы и юристы убеждены в безосновательности выдвинутых против него обвинений (это ложное утверждение).

Кортеж, в котором Трамп приехал в суд.
Кортеж, в котором Трамп приехал в суд. Фото: EPA

Трамп приехал в суд в кортеже из десятка машин и с охраной, которые положены ему как бывшему президенту.

Кортеж Трампа прибыл в суд из Трамп-тауэр, куда экс-президент приехал из Флориды накануне. Возле суда собрались многочисленные сторонники и противники Трампа, а также журналисты; прилегающая территория была оцеплена полицией и сотрудниками Секретной службы, которая охраняет Трампа.

Несмотря на многочисленные запросы и интерес со стороны журналистов, суд не разрешил вести прямую трансляцию из зала заседаний, позволив пятерым фотографам лишь сделать несколько снимков перед началом слушаний.

Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого было открыто уголовное дело.

Расследование в отношении Трампа касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Полиция разделила противников и сторонников Трампа, которые собрались возле суда
Полиция разделила противников и сторонников Трампа, которые собрались возле суда Фото: Getty Images

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним.

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Трамп категорически отрицает, что у него был секс со Сторми Дэниэлс. Он называет свое преследование политическим и утверждает, что разбирательство в суде Манхэттена не может быть справедливым.

Буквально несколько часов спустя после ареста Трампа Дэниэлс проиграла иск в апелляционном суде в Лос-Анджелесе иск о диффамации, который она вчинила в 2018 году тогда еще президенту. Суд обязал истицу выплатить Трампу 122 тыс. долларов судебных издержек.

Поводом для ее иска стали заявления политика, будто она солгала, когда рассказывала, что какой-то мужчина угрожал ей и ее ребенку и "требовал оставить Трампа в покое".

Подробности обвинений

Как говорится в документах, которые были обнародованы после заседания, Дональд Трамп обвиняется в фальсификации деловой документации с целью сокрытия порочащей информации и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года.

Во время выборов, на которых Трамп одержал победу, были зафикированы попытки выявить, приобрести и похоронить негативную информацию о нем и повысить его электоральные перспективы. Затем экс-президент приложил немало усилий, чтобы скрыть эти действия, а также пытался нарушить законы штата и федеральные законы о выборах.

Согласно обвинительному заключению, в общей сложности окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу обвинения по 34 пунктам в фальсификации деловой документации первой степени. Помимо выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс, в деле идет речь еще о двух эпизодах.

В одном случае компания American Media Inc. (AMI) заплатила 30 тысяч долларов США бывшему швейцару Трамп-тауэр, который утверждал, что у него есть история о внебрачном ребенке Трампа. В другом случае AMI заплатила 150 тысяч долларов женщине, которая утверждала, что у нее были сексуальные отношения с Трампом.

"В третьем случае - за 12 дней до всеобщих президентских выборов - специальный советник (речь идет о Коэне, который занимал эту должность в Trump Organization - прим. Би-би-си) перевел 130 тысяч долларов адвокату актрисы фильмов для взрослых. Советник, который с тех пор признал себя виновным и отбыл срок в тюрьме за незаконное участие в избирательной кампании, осуществил платеж через подставную корпорацию, финансируемую через банк на Манхэттене", - говорится в документах.

Впоследствии Трамп возместил Коэну расходы посредством чеков, замаскированных под оплату юридических услуг, оказанных в соответствии с несуществующим договором. В общей сложности было выписано 11 чеков, говорится в заключении.

"В деловую документацию Нью-Йорка было внесено 34 ложные записи, чтобы скрыть первоначальный тайный платеж в размере 130 тысяч долларов США. Кроме того, участники схемы предпринимали шаги, искажающие в налоговых целях истинный характер возмещения расходов", - говорится в документах.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг стал первым сотрудником органов прокуратуры, который выдвинул уголовные обвинения против бывшего американского президента
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг стал первым сотрудником органов прокуратуры, который выдвинул уголовные обвинения против бывшего американского президента Фото: AFP

Доводы обвинения и защиты

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, который выдвинул обвинения против Трампа, на пресс-конференции несколько раз повторил, что точность финансовой документации очень важна, "тем более в Манхэттене - мировом финансовом центре".

По его словам, именно поэтому прокуратура Манхэттена имеет большой опыт преследования "белых воротничков" за подобные преступления - именно так он неоднократно характеризовал обвинения против Трампа и Коэна.

Брэгг настаивает на том, что расследование было тщательным и проведено по всем правилам. Говоря о выборе времени, прокурор сказал, что дело было возбуждено сейчас, потому что именно сейчас оно было готово к возбуждению.

"Это уголовные преступления в штате Нью-Йорк, независимо от того, кто вы. Мы не можем и не будем нормализовать серьезное преступное поведение", - сказал он.

Адвокаты Трампа назвали обвинения печальными, а сам процесс - политическим.

"Обвинительное заключение само по себе является шаблонным, - сказал адвокат Тодд Бланш журналистам у здания суда. - Мы будем бороться с ним, будем бороться изо всех сил".

Еще один адвокат экс-президента Джо Такопина заявил, что оглашение обвинительного заключения показало, что "верховенство закона в этой стране умерло".

"Хотя все не выше закона, никто не ниже его. И если бы имя этого человека не было Дональд Джей Трамп, нет никакого варианта, что мы все были бы здесь сегодня", - добавил он.

BBC
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