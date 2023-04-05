Трампу предъявлены обвинения в фальсификации отчетности. Он не признал вину и сказал сторонникам, что судья его ненавидит

Трамп категорически отрицает, что у него был секс со Сторми Дэниэлс. Он называет свое преследование политическим и утверждает, что разбирательство в суде Манхэттена не может быть справедливым.

Буквально несколько часов спустя после ареста Трампа Дэниэлс проиграла иск в апелляционном суде в Лос-Анджелесе иск о диффамации, который она вчинила в 2018 году тогда еще президенту. Суд обязал истицу выплатить Трампу 122 тыс. долларов судебных издержек.

Поводом для ее иска стали заявления политика, будто она солгала, когда рассказывала, что какой-то мужчина угрожал ей и ее ребенку и "требовал оставить Трампа в покое".

Подробности обвинений

Как говорится в документах, которые были обнародованы после заседания, Дональд Трамп обвиняется в фальсификации деловой документации с целью сокрытия порочащей информации и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года.

Во время выборов, на которых Трамп одержал победу, были зафикированы попытки выявить, приобрести и похоронить негативную информацию о нем и повысить его электоральные перспективы. Затем экс-президент приложил немало усилий, чтобы скрыть эти действия, а также пытался нарушить законы штата и федеральные законы о выборах.