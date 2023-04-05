Имеет ли CSDD право запретить владельцам машин присутствовать при техосмотре?

Житель спрашивает: "Имеет ли CSDD право не разрешать мне присутствовать при проверке моей машины? Зачем мне доверять свою жизнь и жизни членов своей семьи человеку, который что-то делает с моей машиной? Это точно нарушает мои права в отношении имущества. Мне нужно знать, что конкретно делается с моей собственностью, чтобы убедиться, что на ней после этого можно безопасно ехать. Мне нужно знать, до чего дотрагивались, чтобы дезинфицировать машину в случае Covid-19 или HPV. Должен ли я доверять неизвестному человеку и полагаться, что все будет сделано правильно, аккуратно, чисто? Пожалуйста, разъясните мне эту ситуацию".