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Имеет ли CSDD право запретить владельцам машин присутствовать при техосмотре?

rus.tvnet.lv
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Техосмотр в CSDD.
Техосмотр в CSDD. Фото: Edijs Pālens/LETA

Некий житель Латвии интересуется, имеет ли Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) право не разрешать собственнику автомашины быть рядом, когда проводится технический осмотр его автомобиля, сообщает Latvijas Vēstnesis.

Житель спрашивает: "Имеет ли CSDD право не разрешать мне присутствовать при проверке моей машины? Зачем мне доверять свою жизнь и жизни членов своей семьи человеку, который что-то делает с моей машиной? Это точно нарушает мои права в отношении имущества. Мне нужно знать, что конкретно делается с моей собственностью, чтобы убедиться, что на ней после этого можно безопасно ехать. Мне нужно знать, до чего дотрагивались, чтобы дезинфицировать машину в случае Covid-19 или HPV. Должен ли я доверять неизвестному человеку и полагаться, что все будет сделано правильно, аккуратно, чисто? Пожалуйста, разъясните мне эту ситуацию".

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс отвечает, что техническое состояние транспортного средства является одним из основ безопасности дорожного движения, поэтому в правилах Кабинета министров имеются четкие критерии оценки технического состояния транспортного средства, которые должен соблюдать каждый инспектор.

"Именно инспектор по этим правилам оценивает реальное техническое состояние транспортного средства и определяет, безопасно ли его использовать для движения. Клиент обязан доверять инспектору технического осмотра, так как он выполняет свою работу по высочайшим стандартам профессионализма, с заботой об имуществе третьей стороны", - поясняет Малмейстерс.

Представитель учреждения добавляет, что у просьбы CSDD о том, чтобы клиенты не находились внутри помещения во время технического осмотра, есть две причины.

"Во-первых, хотя на данный момент заболеваемость Covid-19 снизилась и ограничения в стране отменены, инфекция никуда не исчезла. Поэтому еще более важно соблюдать индивидуальную ответственность за ограничение распространения инфекции, и каждый должен оценивать риски и принимать решения о наиболее надежных действиях. Кроме того, чтобы заботиться о здоровье и безопасности клиентов и работников, работодатель имеет право при оценке рисков установить различные меры безопасности, организуя выполнение трудовых обязанностей и обслуживание клиентов", - говорит Малмейстерс.

В свою очередь, вторая причина - риски безопасности - на станциях технического осмотра происходит движение транспортных средств, их подъем вверх и так далее.

"Чтобы избежать несчастных случаев, CSDD просит клиентов подождать вне помещений. Если на улице неприятные погодные условия, у клиентов есть возможность подождать в специальных местах внутри станции", - добавляет он.

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