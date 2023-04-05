Некий житель Латвии интересуется, имеет ли Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) право не разрешать собственнику автомашины быть рядом, когда проводится технический осмотр его автомобиля, сообщает Latvijas Vēstnesis.
Имеет ли CSDD право запретить владельцам машин присутствовать при техосмотре?
Житель спрашивает: "Имеет ли CSDD право не разрешать мне присутствовать при проверке моей машины? Зачем мне доверять свою жизнь и жизни членов своей семьи человеку, который что-то делает с моей машиной? Это точно нарушает мои права в отношении имущества. Мне нужно знать, что конкретно делается с моей собственностью, чтобы убедиться, что на ней после этого можно безопасно ехать. Мне нужно знать, до чего дотрагивались, чтобы дезинфицировать машину в случае Covid-19 или HPV. Должен ли я доверять неизвестному человеку и полагаться, что все будет сделано правильно, аккуратно, чисто? Пожалуйста, разъясните мне эту ситуацию".
Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс отвечает, что техническое состояние транспортного средства является одним из основ безопасности дорожного движения, поэтому в правилах Кабинета министров имеются четкие критерии оценки технического состояния транспортного средства, которые должен соблюдать каждый инспектор.
"Именно инспектор по этим правилам оценивает реальное техническое состояние транспортного средства и определяет, безопасно ли его использовать для движения. Клиент обязан доверять инспектору технического осмотра, так как он выполняет свою работу по высочайшим стандартам профессионализма, с заботой об имуществе третьей стороны", - поясняет Малмейстерс.
Представитель учреждения добавляет, что у просьбы CSDD о том, чтобы клиенты не находились внутри помещения во время технического осмотра, есть две причины.
"Во-первых, хотя на данный момент заболеваемость Covid-19 снизилась и ограничения в стране отменены, инфекция никуда не исчезла. Поэтому еще более важно соблюдать индивидуальную ответственность за ограничение распространения инфекции, и каждый должен оценивать риски и принимать решения о наиболее надежных действиях. Кроме того, чтобы заботиться о здоровье и безопасности клиентов и работников, работодатель имеет право при оценке рисков установить различные меры безопасности, организуя выполнение трудовых обязанностей и обслуживание клиентов", - говорит Малмейстерс.
В свою очередь, вторая причина - риски безопасности - на станциях технического осмотра происходит движение транспортных средств, их подъем вверх и так далее.
"Чтобы избежать несчастных случаев, CSDD просит клиентов подождать вне помещений. Если на улице неприятные погодные условия, у клиентов есть возможность подождать в специальных местах внутри станции", - добавляет он.
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