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Лукашенко отправился в Москву, чтобы встретиться с Путиным

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Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: AP/Scanpix

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 5 апреля, отправился в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

Кремль заявил, что оба лидера обсудят прогресс в создании объединенного государства России и Беларуси.

На второй день визита лидера Беларуси Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения обеих стран и международные вопросы.

Среди прочего будет обсуждаться размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси у границы Польши.

Вероятно, будут обсуждены также война в Украине и вступление Финляндии в НАТО.

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