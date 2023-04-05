Видео ⟩ "Посмотри, нам на крышу вертолет садится!": шофер об увиденном Black Hawk

Янис, как житель Лиелварде, привык повседневно видеть в небе военные летательные аппараты. Правда, в понедельник днем он удивился, увидев в зеркале заднего вида военный вертолет Black Hawk.

"В понедельник, около 14 часов, по дороге из Кокнесе, я заметил, что вертолет очень низко подлетает ко мне на самую крышу грузовика. Говорю коллеге - посмотри по зеркалам, нам вертолет садится на крышу", - рассказал Янис Торганскис.

"Этот первый раз, когда я увидел его в зеркале, казалось, что он зацепился за нас - это было немного пугающе. Потом он подвинулся в сторону и отлетел от машины, тогда уже стало просто интересно", - вспоминает Янис.

"Потом он немного вперед пролетел и продолжал летать на очень низкой высоте. Ощущения были очень интересные.

Первый раз [вижу], что вертолет так низко и рядом летит. Получилось, что впереди была еще одна тяжелая машина, и с нашей позиции казалось, что он врежется в них, но это был обман зрения", - сказал Янис.

Видео: сюжет Dienas ziņas!