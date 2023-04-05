"И что, они будут делать детей и не служить?" - в Сейме спорят об обязательной службе для родителей

Сегодня, 5 апреля, Сейм принимает решение о Службе государственной обороны (СГО), среди депутатов разгорелась оживленная дискуссия о подлежащих призыву на службу родителях.
Сегодня парламент рассматривает предложения по законопроекту о Службе гособороны, на трибуне выступают как коалиционные, так и оппозиционные депутаты. Дебаты депутатов сопровождаются аплодисментами и выкриками.
Депутат Алексей Росликов ("Стабильности!") отметил, что коалиционная партия - Национальное объединение - уже долгое время несет ответственность за демографию в стране, но ребенок при этом не является препятствием для обязательной службы. Фракция, представленная Росликовым, предлагает, чтобы родители не шли в СГО, а укрепляли Латвию, причем если один родитель уходит на службу, непонятно, как второй сможет содержать ребенка.
Фото: Пикет против обязательной военной службы
"Итак, высокоуважаемые коллеги, пожалуйста, поддержите идею, что нам в Латвии нужны дети и родители являются героями нашей гражданской службы, и если у них есть один, два, три ребенка - супер - пусть так и есть, дети - наше будущее", - подчеркнул Росликов.
Другой депутат от оппозиции Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте") также выразил мнение, что это достаточно серьезный вопрос для государственной демографии, так как известно, что демографическая кривая Латвии идет сильно вниз и "мы никак не поддерживаем наши новые семьи, родителей, мы не стимулируем то, чтобы у нас были семьи с достаточным количеством детей, чтобы вообще рождались дети".
"И знаете, что произошло в комиссии сейчас? Ну, чтобы вы понимали. Итак, в тот момент, когда говорилось о том, что необходимо в какой-то мере поддерживать молодых родителей, у которых уже есть, допустим, один ребенок, чтобы они не были подчинены этой Службе гособороны, представитель Министерства обороны сказал: "И что, они будут делать детей и не служить?", - сказал депутат.
Парламентский секретарь Министерства обороны Янис Эглитис отметил, что в настоящее время в законопроекте о Службе гособороны предусмотрено, что родитель, имеющий ребенка до полутора лет, может отложить службу на более поздний срок, но не позднее чем до 26-летнего возраста.
Эглитис аргументировал, что знания и навыки для обороны государства должны быть освоены и гражданином, у которого есть дети. Это не может быть обязанностью только для тех граждан, у которых нет детей. "Мы не можем наказывать таким образом, но я хочу напомнить, что это требование было в советской армии, когда те, у кого было двое детей, могли не служить. Может быть, пора выходить из советского времени", - подчеркнул Эглитс.
Депутат коалиции Рихард Колс (Нацобъединение), отвечая на высказывания Росликова, иронизировал, что в Швеции, Финляндии, Эстонии и Литве у детей нет будущего. В этих странах на самом деле, если оценить показатели демографии, ситуация хуже, чем в Латвии.
"В связи с этим ваша аргументация, ну, абсолютно не выдерживает никакой критики. Просто скажите, тогда приходите и передавайте с трибуны, почему, если в этих странах, мною упомянутых, у детей, по вашему мнению, есть будущее, а в том случае, если мы примем такой закон, в Латвии будущего не будет", - подчеркнул Колс.
Росликов, вновь поднимаясь на трибуну, ответил на сказанное Колсом, заявив, что Латвия уникальна и он никогда не сравнит свою родину ни со Швецией, ни с Финляндией, ни с другой страной.
"Наша страна уникальна, мистер Колс. Ясно? И не надо сравнивать ее с остальными. Дети, родители - наше будущее! И каждый закон, каждый пункт должны быть продуманы, чтобы у них была жизнь, чтобы у них было будущее и чтобы у них было желание бороться за таких политиков, как мы, чтобы они имели честь стоять и падать за флаг и гимн. Латвия уникальна, господа, помните это!" - сказал Росликов.
Получив слово, депутат коалиции Янис Домбрава (Нацобъединение), комментируя сказанное коллегами, отметил, что дети больше, чем что-либо еще, накладывают на родителей обязанность не только заботиться о них, но и защищать, если такая необходимость возникнет.
Кроме того, у всех родителей ребенка есть возможность добровольно подать заявку в Земессардзе, если они не считают, что курс Службы гособороны в течение 11 месяцев им подходит.
Как сообщалось, 16 февраля Сейм во втором чтении поддержал законопроект, предусматривающий введение Службы государственной обороны.
Законопроект предусматривает, что срок СГО составляет 11 месяцев службы в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе либо не менее пяти лет в Земессардзе в целом при условии 21 индивидуальной тренировки и участия в не менее чем семи коллективных тренировках в год.
Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.
Сегодня Сейм принимает решение о принятии законопроекта по проекту Службы гособороны и сопровождающих его других законопроектов в окончательном чтении. Первый призыв предусмотрен на добровольной основе. Лица имеют право подать заявку на участие в Службе гособороны до 1 мая этого года. Лица, подавшие заявку, начнут службу 1 июля этого года. Планируется, что этим летом будут призваны 300 молодых людей.
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