"И что, они будут делать детей и не служить?" - в Сейме спорят об обязательной службе для родителей

"И знаете, что произошло в комиссии сейчас? Ну, чтобы вы понимали. Итак, в тот момент, когда говорилось о том, что необходимо в какой-то мере поддерживать молодых родителей, у которых уже есть, допустим, один ребенок, чтобы они не были подчинены этой Службе гособороны, представитель Министерства обороны сказал: "И что, они будут делать детей и не служить?", - сказал депутат.

Парламентский секретарь Министерства обороны Янис Эглитис отметил, что в настоящее время в законопроекте о Службе гособороны предусмотрено, что родитель, имеющий ребенка до полутора лет, может отложить службу на более поздний срок, но не позднее чем до 26-летнего возраста.

Эглитис аргументировал, что знания и навыки для обороны государства должны быть освоены и гражданином, у которого есть дети. Это не может быть обязанностью только для тех граждан, у которых нет детей. "Мы не можем наказывать таким образом, но я хочу напомнить, что это требование было в советской армии, когда те, у кого было двое детей, могли не служить. Может быть, пора выходить из советского времени", - подчеркнул Эглитс.

Депутат коалиции Рихард Колс (Нацобъединение), отвечая на высказывания Росликова, иронизировал, что в Швеции, Финляндии, Эстонии и Литве у детей нет будущего. В этих странах на самом деле, если оценить показатели демографии, ситуация хуже, чем в Латвии.