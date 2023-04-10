Жена Брюса Уиллиса сделала неожиданное признание о Деми Мур

Эмма Хеминг опубликовала в сторис черно-белое фото, где молодые Уиллис и Мур стоят в обнимку. Снимок был сделан на открытии ресторана Planet Hollywood в торговом центре Mall of America в Блумингтоне, штат Миннесота, 12 декабря 1993 года. Тогда Брюс и Деми были женаты.

Напомним, они состояли в браке с 1987 по 2000 год, у них трое дочерей: 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 29-летняя Таллула. На Эмме Уиллис женился в 2009 году. Супруги воспитывают 11-летнюю Мейбел и восьмилетнюю Эвелин.

Брюс и Деми оставались близкими людьми на протяжении многих лет. Бывшая и нынешняя супруги актера отлично ладят. Сейчас их особо сблизило общее горе.

У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, и его состояние ухудшается. На день рождения знаменитости вся семья собралась, чтобы поздравить его, и Деми опубликовала трогательные кадры, где видно, сколько любви дарят Уиллису его близкие.