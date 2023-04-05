В Латвии вводят Службу гособороны, на первый призыв можно заявиться до 1 мая

Подчиненные Службе гособороны лица, которые в силу своих мыслей, взглядов или религиозных убеждений не могут выполнять военную службу, могут ее заменить на альтернативную службу в установленном настоящим законом порядке. Альтернативная служба будет проходить 11 месяцев в находящихся в подчинении Министерства обороны учреждениях.

Гражданин, осваивающий профессию врача, помощника врача или медсестры, сможет выбрать один из видов прохождения СГО независимо от установленных Национальными вооруженными силами приоритетов. Учитывая профессиональные знания и навыки обучающихся лиц, их можно будет назначить на должности, связанные с соответствующей сферой.

Первый призыв предусмотрен на добровольной основе. Лица имеют право подать заявку на прохождение СГО до 1 мая этого года. Они начнут службу 1 июля этого года.

Военнослужащие гособороны и проходящие альтернативную службу имеют право получить компенсацию за выполнение служебных обязанностей. Военнослужащие гособороны, которые заявились на службу добровольно, имеют право получить компенсацию за выполнение служебных обязанностей в повышенном размере. Кабинет министров устанавливает размер и порядок выплаты компенсации. Компенсация не подлежит взысканию долгов.

Добровольцы СГО по завершении 11-месячной службы независимо от выбора - продолжить карьеру в Национальных вооруженных силах или уволиться в резерв - получат дополнительную компенсацию в размере 1100 евро.

Добровольцы, прошедшие службу, при условии соблюдения ими правил приема в вузы получат финансирование на высшее образование по учебным направлениям, установленным Кабинетом министров.

Дополнены и социальные гарантии военнослужащих во время прохождения службы - предусмотрено право детей военнослужащих вне очереди поступить в детский сад.

Законом предусматривается административное взыскание за неявку на установленные проверки, указанные в повестке Минобороны, без уважительной причины. Уклонист может быть предупрежден или оштрафован на сумму до 350 евро.

За уклонение от военной службы лицо может быть привлечено к ответственности в порядке, установленном Уголовным законом.

Сегодня парламенту еще предстоит принять несколько законопроектов, сопровождающих закон о Службе гособороны.