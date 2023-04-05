В Латвии вводят Службу гособороны, на первый призыв можно заявиться до 1 мая

Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон о Службе государственной обороны (СГО), поэтому этим летом ожидается первый добровольный призыв молодежи на службу.
Закон о Службе гособороны предусматривает, что прохождению службы подлежат граждане-мужчины в течение одного года после достижения 18-летнего возраста. Гражданин, который после достижения 18-летнего возраста продолжает получать образование, за исключением высшего образования, подлежит прохождению СГО в течение одного года после окончания учебного заведения.
Если гражданин после достижения 18-летнего возраста продолжает получать образование, за исключением высшего образования, и не выпустился до достижения 24-летнего возраста, он подлежит призыву в СГО в течение одного года после достижения возраста 24 лет.
Фото: Пикет против обязательной военной службы
В СГО добровольно смогут заявиться граждане - мужчины и женщины - с 18 лет до 27 лет.
Прохождение СГО осуществляется одним из следующих способов: 11 месяцев в составе регулярных сил Национальных вооруженных сил или Земессардзе, пять лет в Земессардзе с выполнением служебных задач в течение не менее 21 дня индивидуального обучения и не более семи дней коллективного обучения ежегодно.
Также военную службу можно пройти, обучаясь в течение пяти лет по программе, предусмотренной для студентов высших учебных заведений и колледжей, в военном учебном заведении и подразделении Национальных вооруженных сил, общее время выполнения учебных и служебных заданий которого составляет не менее 180 дней.
Подчиненные Службе гособороны лица, которые в силу своих мыслей, взглядов или религиозных убеждений не могут выполнять военную службу, могут ее заменить на альтернативную службу в установленном настоящим законом порядке. Альтернативная служба будет проходить 11 месяцев в находящихся в подчинении Министерства обороны учреждениях.
Гражданин, осваивающий профессию врача, помощника врача или медсестры, сможет выбрать один из видов прохождения СГО независимо от установленных Национальными вооруженными силами приоритетов. Учитывая профессиональные знания и навыки обучающихся лиц, их можно будет назначить на должности, связанные с соответствующей сферой.
Первый призыв предусмотрен на добровольной основе. Лица имеют право подать заявку на прохождение СГО до 1 мая этого года. Они начнут службу 1 июля этого года.
Военнослужащие гособороны и проходящие альтернативную службу имеют право получить компенсацию за выполнение служебных обязанностей. Военнослужащие гособороны, которые заявились на службу добровольно, имеют право получить компенсацию за выполнение служебных обязанностей в повышенном размере. Кабинет министров устанавливает размер и порядок выплаты компенсации. Компенсация не подлежит взысканию долгов.
Добровольцы СГО по завершении 11-месячной службы независимо от выбора - продолжить карьеру в Национальных вооруженных силах или уволиться в резерв - получат дополнительную компенсацию в размере 1100 евро.
Добровольцы, прошедшие службу, при условии соблюдения ими правил приема в вузы получат финансирование на высшее образование по учебным направлениям, установленным Кабинетом министров.
Дополнены и социальные гарантии военнослужащих во время прохождения службы - предусмотрено право детей военнослужащих вне очереди поступить в детский сад.
Законом предусматривается административное взыскание за неявку на установленные проверки, указанные в повестке Минобороны, без уважительной причины. Уклонист может быть предупрежден или оштрафован на сумму до 350 евро.
За уклонение от военной службы лицо может быть привлечено к ответственности в порядке, установленном Уголовным законом.
Сегодня парламенту еще предстоит принять несколько законопроектов, сопровождающих закон о Службе гособороны.
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