Фото ⟩ Полиция Эстонии продает внедорожник BMW по невероятно низкой цене

Внедорожник BMW X5 2006 года выпуска выставлен на продажу на аукционе Департамента полиции и погранохраны Эстонии по стартовой цене 1200 евро. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Цена машины низкая, но нужно учитывать несколько недостатков - на кузове машины есть царапины, а салон машины повидал виды и грязный. Это праворульная машина.
Согласно акту предрегистрационного техосмотра Транспортного департамента, техническое состояние автомобиля не соответствует требованиям. Автомобиль не может быть зарегистрирован и его использование в дорожном движении запрещено.
Самый дешевый X5 на авторынке Эстонии стоит около 4000 евро.
Фото: Машина BMW на аукционе
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