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Фото ⟩ Полиция Эстонии продает внедорожник BMW по невероятно низкой цене

rus.tvnet.lv
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Внедорожник BMW
Внедорожник BMW Фото: osta.ee

Внедорожник BMW X5 2006 года выпуска выставлен на продажу на аукционе Департамента полиции и погранохраны Эстонии по стартовой цене 1200 евро. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Цена машины низкая, но нужно учитывать несколько недостатков - на кузове машины есть царапины, а салон машины повидал виды и грязный. Это праворульная машина.

Согласно акту предрегистрационного техосмотра Транспортного департамента, техническое состояние автомобиля не соответствует требованиям. Автомобиль не может быть зарегистрирован и его использование в дорожном движении запрещено.

Самый дешевый X5 на авторынке Эстонии стоит около 4000 евро.

Фото: Машина BMW на аукционе

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