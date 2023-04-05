Фото ⟩ Полиция Эстонии продает внедорожник BMW по невероятно низкой цене

Цена машины низкая, но нужно учитывать несколько недостатков - на кузове машины есть царапины, а салон машины повидал виды и грязный. Это праворульная машина.

Согласно акту предрегистрационного техосмотра Транспортного департамента, техническое состояние автомобиля не соответствует требованиям. Автомобиль не может быть зарегистрирован и его использование в дорожном движении запрещено.

Самый дешевый X5 на авторынке Эстонии стоит около 4000 евро.

Фото: Машина BMW на аукционе