Видео ⟩ "Люди ютятся на полу, как крысы": условия в социальном центре Gaiziņš

Молодые люди высоко оценили отзывчивость персонала центра, но их дальнейшие наблюдения были не столь позитивными: в коридорах спали люди, не было кроватей и матрасов. "Эти люди ютились на полу, как крысы", - описывали молодые люди.

У программы также появилось несколько вопросов об условиях проживания лиц в состоянии алкогольного опьянения, но правление организации Красного Креста запретило программе снимать помещения центра, указав на то, что в центре находится Covid-19 позитивный человек, а также на защиту личных данных клиентов центра.

В центр Gaiziņš приходят около 40 человек в день.

Программа также обратилась в аппарат омбудсмена с просьбой дать оценку обстоятельствам, которые можно увидеть в отснятом материале молодых людей.

Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)