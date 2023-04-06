Столтенберг: Китай поддерживает экономику РФ

Министры иностранных дел стран НАТО провели в Брюсселе переговоры с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона - Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией - о проблемах, создаваемых Китаем.

"Китай отказывается осуждать российскую агрессию. И поддерживает российскую экономику, - сказал Столтенберг. - В то время, когда Пекин и Москва восстают против основанного на правилах международного порядка, еще более важно, чтобы мы продолжали держаться вместе".

Призыв к единой позиции прозвучал в тот момент, когда в Пекин прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, где он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В китайской столице Макрон заявил, что любой, кто помогает агрессору России в ее войне против Украины, будет рассматриваться как сообщник. Но он также сказал, что Китай может сыграть важную роль в усилиях по поиску пути к миру в Украине и что Европа не должна отдаляться от Китая.

Столтенберг, в свою очередь, повторил предупреждения Запада о том, что Китай не должен поставлять России оружие для войны против Украины. Как заявил Столтенберг, НАТО пока не может подтвердить, что Пекин поставляет оружие РФ. "Китай знает, что последствия будут серьезными", - предупредил он.

Столтенберг также сказал, что пригласил четырех партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона на саммит НАТО в Вильнюсе в июле, поскольку альянс рассматривает способы укрепления связей с регионом.