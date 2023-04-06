Как правильно стирать нижнее белье? 4 правила, которые должен знать каждый

Внимание! Перед стиркой любого белья нужно ознакомиться с информацией на ярлычке, где производитель указывает ключевые рекомендации по уходу. Как и всю другую одежду, нижнее белье также стоит сортировать по цветам перед стиркой. Кроме того, не стоит класть в стиральную машинку вместе изделия из натуральной и синтетической ткани, ведь у них разные требования к стирке.

Барабан должен быть наполнен лишь наполовину. Нельзя класть вещи, которые могут повредить нижнее белье. Например, изделия с молниями, различными застежками или другими опасными для нежной ткани элементами.

Тонкое и деликатное нижнее белье стоит стирать в специальных мешочках. Обратите внимание на моющее средство. Жидкие гели в этом случае будут лучше, чем порошок, ведь они лучше выполощутся. Используйте кислородные отбеливатели.

Новое белье обязательно стирайте перед тем, как надеть.

Правила стирки в стиральной машине:

Если на белье много кружева или других декоративных элементов, то лучше постирать такие вещи вручную. Машинная стирка может не только повредить, но и безвозвратно испортить такие изделия. Хлопковое белье хорошо переносит машинную стирку и при необходимости может выдерживать температуру даже до 90 градусов, а вот синтетическое белье "не любит" температуру выше 40 градусов. Стоит выбирать отжим на самых низких оборотах, чтобы не повредить белье. Если на белье есть сложные пятна, то перед тем, как отправлять его в барабан машинки, сначала стоит его замочить.