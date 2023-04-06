Как правильно стирать нижнее белье? 4 правила, которые должен знать каждый

Внимание!
Перед стиркой любого белья нужно ознакомиться с информацией на ярлычке, где производитель указывает ключевые рекомендации по уходу. Как и всю другую одежду, нижнее белье также стоит сортировать по цветам перед стиркой. Кроме того, не стоит класть в стиральную машинку вместе изделия из натуральной и синтетической ткани, ведь у них разные требования к стирке.
Барабан должен быть наполнен лишь наполовину. Нельзя класть вещи, которые могут повредить нижнее белье. Например, изделия с молниями, различными застежками или другими опасными для нежной ткани элементами.
Тонкое и деликатное нижнее белье стоит стирать в специальных мешочках. Обратите внимание на моющее средство. Жидкие гели в этом случае будут лучше, чем порошок, ведь они лучше выполощутся. Используйте кислородные отбеливатели.
Новое белье обязательно стирайте перед тем, как надеть.
Правила стирки в стиральной машине:
- Если на белье много кружева или других декоративных элементов, то лучше постирать такие вещи вручную. Машинная стирка может не только повредить, но и безвозвратно испортить такие изделия.
- Хлопковое белье хорошо переносит машинную стирку и при необходимости может выдерживать температуру даже до 90 градусов, а вот синтетическое белье "не любит" температуру выше 40 градусов.
- Стоит выбирать отжим на самых низких оборотах, чтобы не повредить белье.
- Если на белье есть сложные пятна, то перед тем, как отправлять его в барабан машинки, сначала стоит его замочить.
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