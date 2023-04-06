В Украине допустили переговоры с Россией по Крыму

Такое мнение Сибига высказал в интервью газете The Financial Times.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы выйдем на административные границы Крыма, мы будем готовы открыть дипломатическую страницу для дискуссий", - сказал Сибига.

"Однако это не означает, что мы исключаем освобождение Крыма военным путем", - добавил он.

The Financial Times подчеркивает, что слова Сибиги являются самым ярким сигналом готовности Украины к переговорам с Россией с апреля 2022 года.

Украинские власти многократно указывали, что война с Россией закончится только тогда, когда российские оккупационные силы уйдут со всех оккупированных территорий, что позволит Украине восстановить свой суверенитет в пределах международно-признанных в 1991 году границ.