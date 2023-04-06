Патриотические песни, угрозы и извинения на камеру. Как война поставила на поток унижение несогласных россиян

После обыска юношу повезли в отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда. Михаил быстро решил, что отпираться бесполезно: при обыске силовики нашли достаточно свидетельств, указывающих на то, что граффити в городе рисовал именно он: "Я очень не хотел в СИЗО. Еще до начала допроса я подумал, что пойду на сделку со следователем, что, возможно, он в этом случае отпустит меня под подписку о невыезде или домашний арест. Я думал, что буду пытаться оспорить все уже в суде".

Чтобы обезопасить себя, Михаил решил сделать все, чтобы сотрудники отдела полиции решили, что угрозы для них он не представляет: признал, что оставил надпись о Путине, сделал вид, что подписывает документы не читая (хотя на самом деле пытался их прочесть), согласился на адвоката по назначению и даже согласился прийти на следующий день по повестке для "следственных действий".

"Я это сделал, потому что я - идиот"

Закончив допрос, следователь забрал у Михаила паспорт и вышел из кабинета. Затем туда зашли трое мужчин - двоих из них звали Леонид и Константин. Они предупредили, что в полиции не работают, поэтому на соблюдение процедур обращения с задержанными им "плевать".