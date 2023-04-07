Краснокочанная капуста, куркума и другие натуральные продукты для покраски яиц на Пасху

Неотъемлемой частью празднования Пасхи, а также самое веселое занятие для всей семьи – это покраска яиц. Конечно, сейчас доступны различные синтетические красители, однако можно воспользоваться рецептами наших предков и покрасить яйца при помощи натуральных материалов, советует исполнительный директор Латвийской объединенной ассоциации птицеводства (LAPNA) Анна Эрлиха.
Вечный вопрос: какие яйца лучше всего выбирать для покраски – коричневые или белые? Эксперты отвечают, что в процессе покраски различая между белыми и коричневыми яйцами практически незаметны, поэтому можно выбирать и бежевые или коричневые яйца. Нужно отметить также то, что скорлупа у коричневых яиц может быть более гладкая, таким образом, краска может легче впитываться.
Покраска яиц при помощи натуральных материалов – крайне увлекательное занятие. Все, что нужно – несколько доступных ингредиентов, творческое вдохновение и время. Прежде всего нужно выбрать желаемый оттенок и найти продукт, который сможет его обеспечить. Затем потребуется собрать необходимые материалы, и тогда можно приступать к делу!
Между прочим в первый день Пасхи, 9 апреля, в Риге, на Луцавсале, с 11:00 до 15:00 посетителей ждут Пасхальные гулянья, во время которых состоятся мастер-классы по покраске яиц, а также мероприятие движения "Яйца – это сила!" под названием "Путь яйцеведения". Во время этого мероприятия можно будет узнать много практической и полезной информации об этом ценном источнике белка, а также, выполнив несложные задания, посоревноваться и заработать призы.
Эксперты проекта LAPNA "Яйца – это сила!" подготовили советы и лайфхаки для того, чтобы покраска пасхальных яиц прошла по возможности проще и приятнее, а яйца получились яркими.
В какие цвета можно покрасить яйца при помощи натуральных продуктов
Для того, чтобы покрасить яйца в чудесный алый или розоватый цвет, вам потребуется свежевыжатый свекольный сок. Для того, чтобы яйца приобрели оранжевый или коричнево-желтоватый оттенок – шелуха репчатого или красного лука. Ярко-желтый и ярко-оранжевый цвет яйца приобретут после "купания" в растворе куркумы.
Для приготовления раствора потребуется примерно 60 граммов порошка куркумы, растворенных в 0,5 литра воды. Нужно добавить столовую ложку уксуса и варить в течение получаса в кастрюле с закрытой крышкой. Если во время варки уровень жидкости понизится больше, чем на сантиметр, нужно добавить кипяток. Когда раствор готов, его надо остудить, залить в банку и хранить до того, как он потребуется для покраски яиц. Срок хранения – до семи дней.
Чтобы яйца приобрели синеватый или фиолетовый оттенок, нужно нашинковать половину кочана краснокочанной капусты, положить в кастрюлю и залить примерно 0,5 литра воды. Добавить столовую ложку уксуса и оставить вариться полчаса на медленном огне. Нужно приглядывать, чтобы капуста все время находилась под водой. Если жидкость слишком выпарилась, следует добавить еще кипяченной воды. Остудить, залить подготовленный раствор в чистую банку и сохранить до того момента, когда приступите к покраске яиц. Жидкость можно хранить в прохладном месте до четырех дней.
Яйца шоколадного цвета получатся, если покрасить их в шелухе красного лука. Две горсти шелухи залить 0,5 литра воды, добавить столовую ложку уксуса и варить около получаса на медленном огне под крышкой. Если жидкость выкипает, добавить кипятка. Готовую жидкость остудить, залить в чистую банку и сохранить до покраски. Краска может храниться до четырех дней.
Лучше всего красить уже вареные яйца, таким образом, вы сможете быть уверены, что во время покраски скорлупа не лопнет. Некоторые эксперты советуют перед тем, как замачивать яйца в красителе, в течение 15 минут "искупать" их в ледяной воде. Это поможет краске лучше впитаться в скорлупу, и яйца затем будет легче очистить.
Техника покраски яиц
Баночки с приготовленными заранее красителями выставить на рабочую поверхность, поблизости должны быть бумажные полотенца или решетка, которую обычно используют для того, чтобы остудить печенье или пироги после духовки.
Яйца при помощи ложки поместить в подготовленные жидкости. Для того, чтобы яйца получились еще более красивыми, можно завернуть их в марлю, предварительно обернув вокруг них цветочки, листики или посыпав крупой. Яйца нужно держать в красители до того, как они приобретут желаемый оттенок – от 30 минут до суток. Если вы планируете красить более двух часов, посуду с красителями (и яйцами в них) желательно поместить в холодильник.
Когда нужный оттенок достигнут, вынуть яйца из жидкости, подсушить салфеткой или тряпочкой и поместить на решетку для того, чтобы они полностью высохли.
Рекомендуемое время покраски: для свекольного сока и куркумы – полтора часа, для шелухи и краснокочанной капусты – два часа. В капусте яйца лучше оставить на всю ночь. В результате нашего эксперимента с краснокочанной капустой яйца приобрели темно-серый цвет. В свою очередь, если используете для покраски чернику, то нужно рассчитывать на 15–30 минут для получения фиолетово-синего оттенка, а для ярко-синего цвета потребуется вся ночь.
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