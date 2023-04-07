Краснокочанная капуста, куркума и другие натуральные продукты для покраски яиц на Пасху

Яйца шоколадного цвета получатся, если покрасить их в шелухе красного лука. Две горсти шелухи залить 0,5 литра воды, добавить столовую ложку уксуса и варить около получаса на медленном огне под крышкой. Если жидкость выкипает, добавить кипятка. Готовую жидкость остудить, залить в чистую банку и сохранить до покраски. Краска может храниться до четырех дней.

Лучше всего красить уже вареные яйца, таким образом, вы сможете быть уверены, что во время покраски скорлупа не лопнет. Некоторые эксперты советуют перед тем, как замачивать яйца в красителе, в течение 15 минут "искупать" их в ледяной воде. Это поможет краске лучше впитаться в скорлупу, и яйца затем будет легче очистить.

Пасхальные яйца. Иллюстративное фото Фото: Пресс-фото

Техника покраски яиц

Баночки с приготовленными заранее красителями выставить на рабочую поверхность, поблизости должны быть бумажные полотенца или решетка, которую обычно используют для того, чтобы остудить печенье или пироги после духовки.

Яйца при помощи ложки поместить в подготовленные жидкости. Для того, чтобы яйца получились еще более красивыми, можно завернуть их в марлю, предварительно обернув вокруг них цветочки, листики или посыпав крупой. Яйца нужно держать в красители до того, как они приобретут желаемый оттенок – от 30 минут до суток. Если вы планируете красить более двух часов, посуду с красителями (и яйцами в них) желательно поместить в холодильник.

Когда нужный оттенок достигнут, вынуть яйца из жидкости, подсушить салфеткой или тряпочкой и поместить на решетку для того, чтобы они полностью высохли.

Рекомендуемое время покраски: для свекольного сока и куркумы – полтора часа, для шелухи и краснокочанной капусты – два часа. В капусте яйца лучше оставить на всю ночь. В результате нашего эксперимента с краснокочанной капустой яйца приобрели темно-серый цвет. В свою очередь, если используете для покраски чернику, то нужно рассчитывать на 15–30 минут для получения фиолетово-синего оттенка, а для ярко-синего цвета потребуется вся ночь.