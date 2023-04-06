На эту Пасху в магазинах продаются белые яйца из Украины

Белые куриные яйца, которые продаются в этом году перед Пасхой, импортируются из Украины, рассказали LЕТА представители торговых сетей.
Лайла Вартукаптейне, коммерческий директор Elvi Latvija, сообщила агентству LЕТА, что в Латвии не производятся белые яйца, поэтому в этом году магазины Elvi на Пасху будут продавать импортные белые яйца из Украины.
Спрос на белые яйца в магазинах на Пасху есть, однако, как показывают данные Elvi за последние годы, классические коричневые яйца, которые используются не только для окрашивания, но и для приготовления различных пасхальных блюд, по-прежнему наиболее популярны.
"Поскольку в этом году цены на белые яйца немного выросли по сравнению с прошлым годом, их продажи могут остаться на уровне прошлого года или даже немного упасть", - прогнозирует Вартукаптейне.
Также Вартукаптейне отметила, что спрос на сладости вырос примерно на 30% в течение пасхальной недели в прошлом году, и ожидается, что такой же спрос будет и в этом году. Также в праздники возрастает спрос на продукты, предназначенные для жарки на открытом воздухе.
Представитель Maxima Latvija Лаура Багата сообщила агентству LЕТА, что яйца являются одним из самых востребованных продуктов не только на Пасху, но и каждый день. Большинство яиц в ассортименте Maxima Latvija от местных производителей, но также есть яйца из Украины, Литвы и Польши.
"Белые яйца, которые мы предлагаем нашим покупателям в этом году, произведены в Украине", - сказал Багата, добавив, что спрос на них будет высоким и в этом году.
Комментируя другие товары, Багата отметила, что по сравнению с данными второй недели марта спрос на различные пасхальные декоры вырос почти в три раза, а на красители для яиц - почти в десять раз.
Член правления и маркетинговый директор торговой сети top! Илзе Приедите прогнозировала агентству LЕТА, что, несмотря на рост цен на яйца на рынке по сравнению с прошлым годом, продажи в этом году останутся на уровне прошлого года.
Она отметила, что в предыдущие годы сеть top! предлагала импортные белые яйца из Финляндии и Эстонии, а в этом году будут яйца из Украины.
Инга Бите, руководитель отдела по связям с общественностью сети Rimi Latvia, сообщила агентству LЕТА, что в преддверии Пасхи спрос на белые яйца растет с каждым днем. В течение пасхальной недели спрос на яйца увеличивается примерно на 150% по сравнению с повседневным спросом.
Белые яйца под торговой маркой Rimi производятся в Финляндии, но в этом году в магазинах также представлены белые куриные яйца украинского производства.
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