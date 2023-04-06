На эту Пасху в магазинах продаются белые яйца из Украины

"Белые яйца, которые мы предлагаем нашим покупателям в этом году, произведены в Украине", - сказал Багата, добавив, что спрос на них будет высоким и в этом году.

Комментируя другие товары, Багата отметила, что по сравнению с данными второй недели марта спрос на различные пасхальные декоры вырос почти в три раза, а на красители для яиц - почти в десять раз.

Член правления и маркетинговый директор торговой сети top! Илзе Приедите прогнозировала агентству LЕТА, что, несмотря на рост цен на яйца на рынке по сравнению с прошлым годом, продажи в этом году останутся на уровне прошлого года.

Она отметила, что в предыдущие годы сеть top! предлагала импортные белые яйца из Финляндии и Эстонии, а в этом году будут яйца из Украины.

Инга Бите, руководитель отдела по связям с общественностью сети Rimi Latvia, сообщила агентству LЕТА, что в преддверии Пасхи спрос на белые яйца растет с каждым днем. В течение пасхальной недели спрос на яйца увеличивается примерно на 150% по сравнению с повседневным спросом.

Белые яйца под торговой маркой Rimi производятся в Финляндии, но в этом году в магазинах также представлены белые куриные яйца украинского производства.