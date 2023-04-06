В конце рабочего дня в Риге образуются пробки: общественный транспорт опаздывает на 40 минут

Как информирует Рижское муниципальное предприятие Rīgas satiksme, автобусы и троллейбусы на данный момент могут задерживаться на 45 минут. В свою очередь, у трамваев существенных задержек нет.

Pilsētā veidojas pirms svētku kavējumi, kas ietekmē sabiedriskā transporta kustību. Autobusiem, trolejbusiem kavējumi līdz 45 minūtēm. Tramvajiem būtisku kavējumu nav. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) April 6, 2023

Как свидетельствуют данные карты пробок Balticmaps.eu, задержки движения наблюдаются во всем центре города, на всех мостах, кроме Южного моста, а также в отдельных местах выезда из Риги, где пробки формируются перед почти каждыми длинными выходными, когда рижане спешат покинуть столицу.

Например, громадная пробка образовалась в Валдлаучи, на выезде из столицы в направлении Бауcки.