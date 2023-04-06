ФОТО ⟩ Сборная Латвии по хоккею впервые за 85 лет проиграла Польше

Сборная Латвии по хоккею потерпела поражение в первом проверочном матче в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт с 12 по 26 мая в Риге и Тампере.
Сборная Латвии в Риге уступила команде Польши со счётом 3:5 (1:1, 0:2, 2:2).
Заброшенными шайбами в составе латвийской сборной отметились Оскар Лапинскис, Рихард Мелналкснис и Янис Якс. У поляков дважды отличился Кристиан Дзюбиньски, ещё по голу забили Алан Лышчарчик, Павел Зыгмунт и Дариуш Ванат.
Таким образом, сборная Латвии уступила команде Польши впервые за 85 лет.
В пятницу, 7 апреля, сборные Латвии и Польши проведут второй проверочный матч в ледовом холле "Даугава". Матч начнётся в 17:00, а за ходом трансляции можно будет следить на портале tv3.lv.
22 и 23 апреля Латвия сыграет в гостях с Великобританией, а 28 и 29 апреля в "Арене Рига" пройдут матчи против швейцарской командой. 4 мая сборная Латвии завершит этап подготовки к чемпионату мира матчем против сборной Дании.
Видео: Проверочный матч сборных Латвии и Польши
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