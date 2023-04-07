Зависимости, ложь и поддержка России: из-за чего в Латвии отказывают в допуске к гостайне?

Кроме того, лицо в базах данных по месту работы неправомерно получало сведения о других лицах, что не было связано с исполнением служебных обязанностей. Это лицо систематически нарушало различные нормативные акты. Лицо также многократно не сообщало VDD об изменениях данных, указанных в анкете.

Полученная в ходе проверки VDD информация в целом сформировала портрет неблагонадежного и недобросовестного лица, на готовность и способность которого защищать сведения, содержащие государственную тайну, полагаться нельзя.

Лицу специальное разрешение было выдано на сокращенный срок, так как VDD в ходе проверки и ранее констатировала возможные риски безопасности.

В четвертом случае, как и в третьем, допуск к гостайне был выдан на сокращенный срок. Полученная в этот раз в ходе проверки VDD информация уже не была совместима с правом иметь допуск к гостайне.

Регулярные поездки в Россию, контакты с лицами из преступных кругов, возможное вовлечение в преступные деяния, неясные финансовые сделки, незадекларированные подарки, систематическое несоблюдение правовых норм и моральных принципов, неуведомление об изменениях указанных в анкете данных - все это стало поводом для отказа в повторной выдаче разрешения.

В пятом случае лицу был запрещен допуск к гостайне в связи с регулярными поездками в Беларусь, нарушениями правил хранения и оборота классифицированной информации, доходами и накоплениями неясного происхождения, неуведомлением об изменениях указанных в анкете данных, а также с предоставлением ложной информации Службе государственной безопасности.