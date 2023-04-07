Зависимости, ложь и поддержка России: из-за чего в Латвии отказывают в допуске к гостайне?

Среди причин, по которым в прошлом году в Латвии лицам отказывали в допуске к государственной тайне, были выражение поддержки войне в Украине, зависимости и контакты с представителями преступной среды, свидетельствует отчет Службы государственной безопасности (VDD) о работе за прошлый год, сообщает агентство LETA.
Решение о запрете допуска к гостайне VDD в 2022 году приняла в 25 случаях. По сравнению с 2021 годом, когда проверку не прошли 12 человек, в прошлом году негативное решение принималось более чем в два раза чаще. В 22 случаях VDD отказывала лицам в выдаче специального разрешения, а еще в трех - аннулировала выданный ранее специальный допуск.
В прошлом году обоснованием в отказе или аннулировании допуска служили поддержка контактов с лицами группы риска в России или Беларуси, выражение поддержки вторжению России в Украину, вовлечение в преступные деяния и систематические административные нарушения, использование служебных полномочий в корыстных целях, использование предусмотренных для работы баз данных для личных нужд, алкогольная, игровая и другие зависимости, нарушения психического здоровья и поведения, предоставление ложной информации или сокрытие информации от служб безопасности, контакты с представителями преступной среды, подозрительные финансовые сделки и накопления неизвестного происхождения.
В прошлом году пять человек, которым VDD запретила доступ к содержащей гостайну информации, использовали установленное законом право оспорить решение, обратившись к генпрокурору. Одно из этих лиц оспорило и решение генпрокурора в административном суде.
В своем отчете VDD проанализировала эти случаи.
В первом случае VDD запретила лицу допуск к гостайне в связи с попыткой противозаконным путем повлиять на продвижение уголовного процесса, за что лицо было приговорено к дисциплинарному наказанию.
Лицо не уведомило VDD о наложенном дисциплинарном взыскании и иных изменениях данных, указанных в анкете. Кроме того, данное лицо использовало базы данных, предназначенные для служебных целей, для получения информации, не связанной с исполнением служебных обязанностей. VDD также констатировала, что данное лицо неоднократно сообщало ложную и искаженную информацию, а также утаивало информацию с целью введения в заблуждение Службы государственной безопасности.
Во втором случае VDD запретила лицу допуск к гостайне, так как лицо в публичной среде выражало поддержку вторжению России в Украину, постоянно потребляло содержание российских пропагандистских ресурсов, а также участвовало в праздновании так называемого "Дня Победы" у уже демонтированного памятника в Пардаугаве.
Кроме того, служба констатировала, что лицо регулярно посещало Россию и поддерживает контакты с персонами в России, среди которых и связанные с военными структурами страны-агрессора личности. Кроме того, упомянутое лицо не проинформировало об изменениях данных, указанных в анкете.
Полученная в ходе проверки VDD информация свидетельствует о симпатиях лица к России и нелояльности к Латвии.
В третьем случае VDD отказала лицу в выдаче специального разрешения в связи с регулярными контактами с лицом в России, а также с возможным участием в преступных деяниях - реализации табачных изделий без акцизных марок. В ходе проверки VDD констатировала у лица доходы неизвестного происхождения, полученные от других частных лиц, в размере нескольких тысяч евро.
Кроме того, лицо в базах данных по месту работы неправомерно получало сведения о других лицах, что не было связано с исполнением служебных обязанностей. Это лицо систематически нарушало различные нормативные акты. Лицо также многократно не сообщало VDD об изменениях данных, указанных в анкете.
Полученная в ходе проверки VDD информация в целом сформировала портрет неблагонадежного и недобросовестного лица, на готовность и способность которого защищать сведения, содержащие государственную тайну, полагаться нельзя.
Лицу специальное разрешение было выдано на сокращенный срок, так как VDD в ходе проверки и ранее констатировала возможные риски безопасности.
В четвертом случае, как и в третьем, допуск к гостайне был выдан на сокращенный срок. Полученная в этот раз в ходе проверки VDD информация уже не была совместима с правом иметь допуск к гостайне.
Регулярные поездки в Россию, контакты с лицами из преступных кругов, возможное вовлечение в преступные деяния, неясные финансовые сделки, незадекларированные подарки, систематическое несоблюдение правовых норм и моральных принципов, неуведомление об изменениях указанных в анкете данных - все это стало поводом для отказа в повторной выдаче разрешения.
В пятом случае лицу был запрещен допуск к гостайне в связи с регулярными поездками в Беларусь, нарушениями правил хранения и оборота классифицированной информации, доходами и накоплениями неясного происхождения, неуведомлением об изменениях указанных в анкете данных, а также с предоставлением ложной информации Службе государственной безопасности.
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