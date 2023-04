Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича обвинили в шпионаже

Эвана Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге. В ФСБ России заявили, что подозревают корреспондента The Wall Street Journal в шпионаже.

Освободить Гершковича призвали власти США и ведущие американские СМИ - в их числе Bloomberg, The New York Times, The Washington Post и Politico, а также более 30 руководителей СМИ из разных стран и десятки российских независимых журналистов, пишет "Медуза".