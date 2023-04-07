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Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича обвинили в шпионаже

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Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович.
Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP

Следствие РФ предъявило обвинение журналисту московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

Журналисту вменяется статья 276 УК РФ - о шпионаже.

Официально правоохранительные органы о предъявлении обвинения Гершковичу пока не сообщали.

Эвана Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге. В ФСБ России заявили, что подозревают корреспондента The Wall Street Journal в шпионаже.

Освободить Гершковича призвали власти США и ведущие американские СМИ - в их числе Bloomberg, The New York Times, The Washington Post и Politico, а также более 30 руководителей СМИ из разных стран и десятки российских независимых журналистов, пишет "Медуза".

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