Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича обвинили в шпионаже

Следствие РФ предъявило обвинение журналисту московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Журналисту вменяется статья 276 УК РФ - о шпионаже.
Официально правоохранительные органы о предъявлении обвинения Гершковичу пока не сообщали.
Эвана Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге. В ФСБ России заявили, что подозревают корреспондента The Wall Street Journal в шпионаже.
Освободить Гершковича призвали власти США и ведущие американские СМИ - в их числе Bloomberg, The New York Times, The Washington Post и Politico, а также более 30 руководителей СМИ из разных стран и десятки российских независимых журналистов, пишет "Медуза".
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