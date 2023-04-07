"Наполнен любовью и титаном". Актер Джереми Реннер дал первое интервью после страшной аварии со снегоочистителем

Чтобы проверить, все ли в порядке с Алексом, Реннер свесил из кабины одну ногу и оглянулся назад, не включив при этом ручной тормоз. В результате актер потерял равновесие и вывалился из кабины.

Джереми Реннер в больнице Фото: Reuters

"Если ты за рулем, ты не должен быть снаружи автомобиля. Понимаете, о чем я? Примерно как вести машину, свесив из нее одну ногу", - говорит актер в интервью журналистке Даян Сойер.

"Но случилось то, что случилось. Это моя ошибка, и я поплатился за нее", - добавил он.

Выпав из ратрака, Реннер затем попытался снова залезть в кабину, чтобы машина не переехала его племянника. Он поставил ногу на гусеницы, но поскольку они находились в движении, его отбросило вперед, и снегоочиститель задавил его.

30 переломов

В результате у Реннера диагностировали более 30 костных переломов, коллапс легкого и колотую рану печени.

Спасателей на место инцидента вызвали соседи. Они рассказали, что нашли актера на снегу в луже крови, его дыхание было учащенным, а на черепе они увидели трещину.

На вопрос, помнит ли он сейчас ту боль, Реннер признался, что не терял сознания и все чувствовал. "Сложно передать словами это ощущение. Как будто кто-то выбил из тебя дух. Как если бы твоя душа могла чувствовать боль".