Жители возмущены продажей номеров CSDD. Обнаружены незаконные действия

Уже сообщалось, что с 21 часа 28 марта на платформе e-CSDD начали предлагать номера новой серии (WA1-WA99, NN100-NN9999).

Как указывают в дирекции, чтобы выбрать и подать заявку на номер, необходимо: авторизироваться в e-CSDD;

указать свое транспортное средство;

выбрать номер;

указать центр обслуживания клиентов CSDD, где будут получены номера;

заплатить за номера. После чего на электронную почту будет отправлено подтверждение заказа.

Это предложение возмутило потенциального покупателя номера.

"Сразу после этого весь сайт "завис". При восстановлении ни одного хорошего номера уже не было. Мы пробовали купить номера с четырех (!) разных компьютеров одновременно. И у всех был один и тот же результат. Я действительно не верю, что эти номера достаются обычным людям, я думаю, что были написаны специальные программы (боты), чтобы получить эти номера и продавать их дальше за большие деньги", - рассказывает Янис. Bez Tabu сообщает, что еще несколько покупателей не смогли пройти даже первую страницу сайта CSDD.

CSDD, однако, отвергает обвинения, утверждая, что сайт дирекции выдерживает такой интерес, однако в процессе покупки и регистрации номерных знаков участвуют страницы госучреждений и банков.

Bez Tabu сообщает, что уже в первый час после старта акции по покупке номерных знаков в социальных сетях Facebook и Telegram началась торговля только что приобретенными комбинациями. Разброс цен впечатляет - некоторые предложения даже превышают 1000 евро. Существует также поиск номерных знаков со всеми ценовыми предложениями.

Однако в законе по-прежнему указано, что продавать номерные знаки запрещено.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке