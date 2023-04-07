Житель Екабпилсского края в шоке - на месте могилы сына захоронен другой человек

Андрис похоронил сына, который умер через две недели после рождения, 28 лет назад. В Вербное воскресенье он отправился на место упокоения сына.

"Когда я приехал, я увидел это. Здесь лежал мой сын. Край могилы убрали! Сейчас здесь похоронена пенсионерка. Мой сын осквернен! Сверху кого-то захоронили! Это что-то невообразимое", - рассказывает передаче Андрис.

"Сегодня ходил в поселок [администрацию]. Мне с самого начала пытались сказать, что за могилой не ухаживают, поэтому похоронили там. Я даже предложил привести людей, свидетелей, которые видели, как я ухаживал [за могилой], как я сам возил и сажал, обхаживал могилу", - рассказал Андрис о разговоре с сотрудницей администрации.

Возмущенный мужчина утверждает, что сотрудница самоуправления пыталась его "заткнуть", предложив материальные блага. Оба разговора были записаны Андрисом (см. видео ниже).

Сотрудница администрации Варинской волости указала передаче, что такая ситуация произошла впервые.

Она говорит, что в тот день, когда копали могилу для пенсионерки, шел сильный снегопад, поэтому, возможно, работники изначально не заметили край могилы сына Андриса под снежным покровом.

Представитель администрации считает, что эксгумировать только что похороненного усопшего сейчас неразумно, потому что тогда, вероятно, будет очередной скандал.

Подробнее - в сюжете передачи: