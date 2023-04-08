Пилота украинского самолета, упавшего в РФ, отправили в СИЗО

Пилот Александр Морозов отправлен в СИЗО до 4 мая. Он обвиняется в незаконном пересечении границы России. Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы.

Как сообщалось, в среду, 5 апреля погранслужба ФСБ сообщила, что в Брянской области России недалеко от границы упал украинский самолет А-22 "Летучая лисица". В результате падения пострадавших не было.

Telegram-каналы опубликовали видео с допросом пилота самолета. Он сказал, что его зовут Александр Морозов, и что он является гражданским пилотом. По его словам, в воздухе он выполнял задание по аэрофотосъемке - ему на малой высоте нужно было лететь за другим самолетом и фотографировать по команде ведущего. За работу ему должны были заплатить 50 тысяч гривен (около 1240 евро).

Shot и Baza сообщали, что перед посадкой самолета на территорию комбината "Слава" были сброшены две авиабомбы. При этом никто не пострадал, но на земле остались осколки и две воронки.

В 2018 году "Настоящее время" рассказывало про украинского пилота Александра Морозова. Во время конфликта в Донбассе он также занимался тем, что доставлял в больницы раненых украинских военных.