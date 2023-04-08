В Риге продолжаются пасхальные мероприятия

В субботу в 16:00 во дворце культуры Ziemeļblāzma состоится пасхальный концерт, в котором примут участие контртенор Сергей Егерс и концертмейстер Иева Шмите.

Самое масштабное пасхальное мероприятие ожидается 9 апреля в парке отдыха на Луцавсале, где с 11:00 до 15:00 можно будет наблюдать за выступлением фольклорных коллективов, потанцевать, покачаться на качелях, принять участие в мастерских по раскрашиванию пасхальных яиц, по изготовлению скворечников и в различных играх, а также перекусить в зоне для пикников.

Кроме того, в пасхальное воскресенье рижане и гости столицы приглашаются посетить различные мероприятия и творческие мастер-классы, которые состоятся у Большой эстрады в Межапарке с 14:00 до 17:00, где также будет проходить роспись гигантских яиц.

С 15:00 до 16:30 состоится и традиционное пасхальное празднование в рижском культурном центре Iļģuciems.