В Риге продолжаются пасхальные мероприятия

Сегодня, 8 апреля, и в последующие дни в Риге продолжатся посвященные Пасхе мероприятия, сообщили агентству LЕТА в управлении коммуникации Рижской думы.
В субботу в 16:00 во дворце культуры Ziemeļblāzma состоится пасхальный концерт, в котором примут участие контртенор Сергей Егерс и концертмейстер Иева Шмите.
Самое масштабное пасхальное мероприятие ожидается 9 апреля в парке отдыха на Луцавсале, где с 11:00 до 15:00 можно будет наблюдать за выступлением фольклорных коллективов, потанцевать, покачаться на качелях, принять участие в мастерских по раскрашиванию пасхальных яиц, по изготовлению скворечников и в различных играх, а также перекусить в зоне для пикников.
Кроме того, в пасхальное воскресенье рижане и гости столицы приглашаются посетить различные мероприятия и творческие мастер-классы, которые состоятся у Большой эстрады в Межапарке с 14:00 до 17:00, где также будет проходить роспись гигантских яиц.
С 15:00 до 16:30 состоится и традиционное пасхальное празднование в рижском культурном центре Iļģuciems.
На Пасху рижане могут не только отправиться на концерты и пасхальные мероприятия, но и покачаться на специально установленных качелях: на Луцавсале, Домской площади, Ливской площади, в парке дворца культуры Ziemeļblāzma, у Большой эстрады Межапарка, а у культурных центров Imanta и Iļģuciems.
В первую Пасху, 9 апреля, в 16:00 в зале Кокару Большой эстрады в Межапарке состоится концерт Lustīgā Lieldienu saspēle, в котором примут участие коллективы Teikas muzikanti и Austra.
Несколько концертов также запланированы в понедельник, 10 апреля. В 12 часов во дворце культуры VEF детско-юношеский ансамбль народного танца Zelta sietiņš выступит с концертом Saules pilni visi riti, а в 15 часов во дворце культуры Ziemeļblāzma состоится выступление Дауманта Калниньша в сопровождении оркестра Rīga.
В 16:00 в культурном центре Mazā ģilde состоится пасхальный концерт Kokles dziesma, на котором выступят ансамбли коклеистов Kokļu klubs, Austiņa и тенор Мартиньш Звигулис.
В 14:00 в культурном центре Imanta на пасхальном концерте Caur lieldienu saule nāca выступит постфолк-группа Rikši, в 17:00 в культурном центре Iļģuciems состоится весенний концерт хоровой музыки с участием камерного хора Muklājs, а в 18:00 в концертном зале Ave Sol состоится концерт Pavasara jausma, в котором примут участие рижский камерный хор Ave Sol, пианистка Агнесе Эглиня и органист Янис Пелше, а также дирижеры Андрис Вейсманис и Юргис Цабулис.
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