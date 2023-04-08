Минобороны Словакии: россияне могли саботировать истребители, отправленные в Украину

Министр обороны Словакии Ярослав Над сказал, что самолеты "могут летать, но это не значит, что они боеспособны". Он добавил, что дефекты "появлялись только в тех частях, к которым имели доступ российские техники", хотя полицейскому расследованию не удалось однозначно доказать намерения техников.

При этом Над выразил уверенность, что украинская сторона сможет привести самолеты в полную боеготовность.

"У них есть пилоты, запчасти и предприятие, которое работает с МиГами еще с советских времен", - сказал министр.

Российские специалисты находились в стране на основании долгосрочного соглашения между Братиславой и Москвой. По словам словацкого генерала ВВС Любомира Свободы, их присутствие было необходимо для серьезного ремонта, потому что они лучше разбирались в МиГах, чем словацкий персонал. Это позволило словацкой стороне провести ремонт на высоком уровне на месте, вместо отправки самолетов в Россию.

В то же время Свобода выразил подозрения в отношении намерений россиян: "Они дали нам двигатель, который должен был работать 350 часов. Он отработал только 70 часов".

Это не первый случай, когда у Словакии возникают проблемы с российской военной техникой. Словакия передала Украине все свои истребители МиГ-29 23 марта.