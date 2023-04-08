Минобороны Словакии: россияне могли саботировать истребители, отправленные в Украину

Российские техники, которые вплоть до конца прошлого года находились на базе словацких ВВС в Слиаче, возможно, преднамеренно повредили принадлежащие Словакии истребители МиГ-29, которые Братислава недавно поставила Украине, сообщает издание Kyiv Independent.
Министр обороны Словакии Ярослав Над сказал, что самолеты "могут летать, но это не значит, что они боеспособны". Он добавил, что дефекты "появлялись только в тех частях, к которым имели доступ российские техники", хотя полицейскому расследованию не удалось однозначно доказать намерения техников.
При этом Над выразил уверенность, что украинская сторона сможет привести самолеты в полную боеготовность.
"У них есть пилоты, запчасти и предприятие, которое работает с МиГами еще с советских времен", - сказал министр.
Российские специалисты находились в стране на основании долгосрочного соглашения между Братиславой и Москвой. По словам словацкого генерала ВВС Любомира Свободы, их присутствие было необходимо для серьезного ремонта, потому что они лучше разбирались в МиГах, чем словацкий персонал. Это позволило словацкой стороне провести ремонт на высоком уровне на месте, вместо отправки самолетов в Россию.
В то же время Свобода выразил подозрения в отношении намерений россиян: "Они дали нам двигатель, который должен был работать 350 часов. Он отработал только 70 часов".
Это не первый случай, когда у Словакии возникают проблемы с российской военной техникой. Словакия передала Украине все свои истребители МиГ-29 23 марта.
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