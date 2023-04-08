Осенью 600 украинских военных пытались отбить Запорожскую АЭС

Британская газета The Times опубликовала статью о неудавшейся попытке ВСУ занять территорию Запорожской АЭС, где дислоцируются российские военные.
Официальные лица оккупационной администрации и Минобороны России сообщили в конце октября прошлого года, что украинские вооруженные силы пытались высадить войска и штурмовать Запорожскую АЭС. Как отмечает The Times, Киев официально не признал попытку взлома крупнейшей в Европе атомной электростанции, но представители украинского спецназа, военной разведки и ВМФ, пожелавшие остаться неизвестными, раскрыли подробности операции журналистам издания.
На тот момент электростанция была под российской оккупацией уже более полугода. Войска РФ использовали ее территорию для обстрела украинских городов за Днепром и крупного металлургического завода в Никополе, пишет The Times.
В ночь на 19 октября около 600 военнослужащих на 30 катерах, нагруженных вооружением, в том числе крупнокалиберными пулеметами, гранатометами МК-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра.
"Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они не смогут применить против нас артиллерию, потому что это атомная электростанция", - цитирует The Times военного чиновника.
Однако украинцы не ожидали такого серьезного сопротивления.
"Российские военные создали очень плотную оборону, все заминировали. Когда мы начали подходить, они даже танками выехали, пустили артиллерию и начали стрелять по нам прямо по воде", - рассказал газете представитель украинской армии.
Пока катера спецназа форсировали Днепр, украинские военные начали обстрел российских позиций, в том числе из ракетного комплекса HIMARS.
В результате к побережью удалось добраться лишь небольшой группе украинских военнослужащих, которые вели трехчасовой бой с российской армией на подступах к Энергодару, но затем были вынуждены отступить.
The Times отмечает, что из-за риска утечки радиации, попытки такого военного удара вызывает вопросы даже у украинских чиновников, убежденных в необходимости вернуть Запорожскую АЭС под контроль Киева.
Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин предположил, что вернуть Запорожскую АЭС можно будет, если ВСУ смогут двигаться на юг, в сторону Крыма и Мелитополя.
"Это единственный вариант - без прямого обстрела станции, без прямого нападения на территорию станции, - сказал он. - Очень опасно делать подобные вещи рядом с ядерным материалом".
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