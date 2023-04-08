Осенью 600 украинских военных пытались отбить Запорожскую АЭС

Официальные лица оккупационной администрации и Минобороны России сообщили в конце октября прошлого года, что украинские вооруженные силы пытались высадить войска и штурмовать Запорожскую АЭС. Как отмечает The Times, Киев официально не признал попытку взлома крупнейшей в Европе атомной электростанции, но представители украинского спецназа, военной разведки и ВМФ, пожелавшие остаться неизвестными, раскрыли подробности операции журналистам издания.

На тот момент электростанция была под российской оккупацией уже более полугода. Войска РФ использовали ее территорию для обстрела украинских городов за Днепром и крупного металлургического завода в Никополе, пишет The Times.

В ночь на 19 октября около 600 военнослужащих на 30 катерах, нагруженных вооружением, в том числе крупнокалиберными пулеметами, гранатометами МК-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра.

"Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они не смогут применить против нас артиллерию, потому что это атомная электростанция", - цитирует The Times военного чиновника.

Однако украинцы не ожидали такого серьезного сопротивления.