Похоронен погибший во взрыве пропагандист Владлен Татарский

Церемонию прощания посетили несколько сотен человек, в том числе Пригожин и несколько депутатов Государственной думы.

Похороны состоялись на Троекуровском кладбище, на западе Москвы, в присутствии усиленной защиты полиции, военнослужащих и частной вооруженной охраны.

Награды Татарского были разложены на бархатных подушечках рядом с гробом. Среди них был и Орден мужества, одна из самых высоких государственных наград, его президент России Владимир Путин присвоил Татарскому после смерти за его "смелость".

По разным оценкам, на церемонию прощания пришло до тысячи человек, среди них были глава ЛДПР Леонид Слуцкий и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

У гроба погибшего во время церемонии также была замечена именная кувалда с надписью "Владлену Татарскому от бойцов ЧВК Вагнер. Твое дело живет".

В пророссийском военном блоге "Операция Z" во время похорон было выражено недовольство, что прощание с Татарским произошло, "под звуки песни врага России Тимура Муцарева. Этот поэт участвовал в двух Чеченских войнах на стороне боевиков".

"Еще бы Сердючку включили", - сокрушаются авторы блога.

Как сообщалось, Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.

Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, спрятанное в подаренной статуэтке. Эту статуэтку ему подарила женщина, которая пришла на встречу с блогером в кафе.

По данным российских властей, статуэтку Татарскому подарила Дарья Трепова, арестованная в понедельник, 3 апреля, в качестве подозреваемой по делу.

Следственный комитет России расследует взрыв в Санкт-Петербурге как теракт.