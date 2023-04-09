Киев возобновляет экспорт энергии, прерванный ударами РФ. Это свидетельство провала стратегии Москвы

Освещение. Иллюстративное фото. Фото: Getty Images

С сентября 2022 года Россия проводила системную кампанию по уничтожению украинской энергетической системы. Она регулярно наносила массированные ракетные удары по инфраструктуре по всей территории Украины, для нападений на энергетические объекты также использовались боевые беспилотники иранского производства.

Россия за время войны выпустила в общей сложности более двенадцати сотен ракет и беспилотников по ключевым украинским энергетическим объектам, уточнили в министерстве энергетики Украины.

В октябре Украине пришлось прекратить экспорт электроэнергии в Европу, осенью перебои с электроснабжением для населения стали регулярными, а в ноябре Украина пережила первое в истории полное отключение электричества.

Как отмечали эксперты, расчет России заключался в том, что из-за невыносимых условий жизни зимой украинское общество будет более склонно к уступкам ради завершения войны.

В ответ Запад согласился предоставить Украине мощные системы ПВО и предоставлял комплектующие для восстановления энергосистемы Украины.

Кроме того, интенсивность и регулярность ударов по украинской инфраструктуре в последние месяцы резко снизилась. А их последствия для украинской энергетики стали менее чувствительными.

Некоторые эксперты связывают это с истекающим запасом ракет у вооруженных сил России и эффективной работой украинских сил ПВО, которые, как правило, сбивают большую часть ракет и беспилотников.

Киев. Иллюстративное фото. Фото: Getty Images