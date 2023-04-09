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Будет изменен маршрут 49-го автобуса

LETA
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Автобус Rīgas satiksme
Автобус Rīgas satiksme Фото: Edijs Pālens/LETA

С 17 апреля маршрут 49-го автобуса по направлению в Саркандаугаву будет продлен до вновь созданной остановки "Даудерсала" на перекрестке улиц Твайка и Слиежу, проинформировало предприятие Rīgas satiksme.

По направлению в Кенгарагс 49-й автобус будет курсировать до улицы Вишкю.

Упомянутые изменения как улучшат безопасность 49-го маршрута, так и сократят дублирование маршрутов.

С 17 апреля будет изменено название остановки MAN TESS на Aldaris, таким образом, названия остановок, находящихся поблизости на обоих направлениях движения, будут одинаковыми и предоставят единое представление о местонахождении остановок.

Также вносятся изменения в названиях остановок 5-го трамвая, которые размещены вблизи перекрестка улиц Твайка и Слиежу, возле новой конечной точки маршрута 49-го  автобуса. Чтобы все соседние остановки имели одинаковое название, остановка 5-го трамвая "Улица Твайка" (в обоих направлениях движения) будет переименована в "Даудерсала".

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