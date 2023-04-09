У Этнографического музея образуются заметные пробки

Как свидетельствует информация в приложении Waze, по направлению в Сигулду, на Бривибас гатве, образуется пробка от улицы Вангажу до Этнографического музея.

Водители транспортных средств должны считаться с более длительным временем в пути.

Уже сообщалось, что в воскресенье в Этнографическом музее проходит празднование Пасхи, с рынком ремесленников, покраской и катанием яиц, качанием на разных видах больших качелей, театральным спектаклем кукол для детей, народными песнями и танцами.