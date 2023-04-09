У Этнографического музея образуются заметные пробки

У Латвийского этнографического музея под открытым небом, в Риге, сегодня образуются существенные пробки, наблюдает агентство LETA.
Как свидетельствует информация в приложении Waze, по направлению в Сигулду, на Бривибас гатве, образуется пробка от улицы Вангажу до Этнографического музея.
Водители транспортных средств должны считаться с более длительным временем в пути.
Уже сообщалось, что в воскресенье в Этнографическом музее проходит празднование Пасхи, с рынком ремесленников, покраской и катанием яиц, качанием на разных видах больших качелей, театральным спектаклем кукол для детей, народными песнями и танцами.
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