Видео и фото ⟩ Центр Гамбурга покрыл дым от пожара

Пожар начался в 4:30, и изначально центр Гамбурга был покрыт дымом.

Пожарные присвоили пожару степень чрезвычайной опасности. Пока нет информации, кто находился на горящих складах и как пожар произошел. Нет и сведений о том, пострадал ли кто-то в пожаре?

После первоначального расследования на месте пожара обнаружена утечка сероводорода, поэтому службы неотложной помощи должны носить дыхательные маски.

Тушение пожара продолжается.

Население на северо-востоке Гамбурга призывает держать окна и двери закрытыми и защищать себя от дыма. Также должны быть прекращено кондиционирование или вентиляция воздуха. В настоящее время повышенные показатели загрязнения в городе не обнаружены, однако предупреждение сохраняется.

Фото: пожар в Гамбурге

Компания Deutsche Bahn объявила, что из-за ЧП приостановлено движение по железнодорожным путям между Гамбургом и Бюхеном. Работа местного транспорта также ограничена в связи с операцией по тушению.

Причина возникновения возгорания и виновные устанавливаются.