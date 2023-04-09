Видео и фото ⟩ Центр Гамбурга покрыл дым от пожара

В воскресенье, Гамбург был покрыт дымом от пожара на двух складах.
Пожар начался в 4:30, и изначально центр Гамбурга был покрыт дымом.
Пожарные присвоили пожару степень чрезвычайной опасности. Пока нет информации, кто находился на горящих складах и как пожар произошел. Нет и сведений о том, пострадал ли кто-то в пожаре?
После первоначального расследования на месте пожара обнаружена утечка сероводорода, поэтому службы неотложной помощи должны носить дыхательные маски.
Тушение пожара продолжается.
Население на северо-востоке Гамбурга призывает держать окна и двери закрытыми и защищать себя от дыма. Также должны быть прекращено кондиционирование или вентиляция воздуха. В настоящее время повышенные показатели загрязнения в городе не обнаружены, однако предупреждение сохраняется.
Фото: пожар в Гамбурге
Компания Deutsche Bahn объявила, что из-за ЧП приостановлено движение по железнодорожным путям между Гамбургом и Бюхеном. Работа местного транспорта также ограничена в связи с операцией по тушению.
Причина возникновения возгорания и виновные устанавливаются.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!